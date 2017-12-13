Abierta la pre inscripción a carreras en el ISFD y Técnica Nº 162
ISFD y T N°162 INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA PREI NSCIPRCIÓN ON LINE PARA LAS CARRERAS 2018, HASTA EL 29/12/17.
LA MISMA SE REALIZA EN EL SIGUIENTE LINK: http://server35.abc.gov.
ar/preinscripcion/#/pi/pedir- codigo-seguridad, O ACCEDIENDO A TRAVÉS DEL SITIO: .http://www.abc.gov.ar/
EL COMPROBANTE DE LA PREINSCRIPCIÓN DEBE LLEVARSE HASTA DICHA FECHA A LA SEDE DEL INSTITUTO DE TORNQUIST.
ANTE CUALQUIER CONSULTA TAMBIÉN PUEDEN ACERCARSE A LA INSTITUCIÓN.
ACLARAMOS QUE UNA VEZ CERRADA LA PREINSCRIPCIÓN ON LINE, ESTE NUEVO SISTEMA NO PERMITE LA INSCRIPCIÓN EN FECHAS FUERA DE TÉRMINO.