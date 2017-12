El Gran Diablo: “Independiente salió campeón con fútbol y con piernas fuertes y templadas”

Independiente de Avellaneda se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2017 tras vencer a Flamengo en la final y es por eso que los millones de hinchas que tiene en el país están de fiesta.

Uno de los simpatizantes más populares del ‘Rojo’ es el Gran Diablo, el personaje cuyo traje es portado por Julio García desde hace 27 años. Este jueves dialogó con nuestro medio y expresó sus sensaciones y la de todo el pueblo del CAI.

“Independiente lo ganó con merecimientos, saliendo campeón con futbol, con piernas fuertes y templadas. No estuve en la final en el Maracaná pero sí unos días antes en Brasil y ya había palpado lo que era la hinchada de Flamengo, por eso no me sorprendió para nada el mal recibimiento que tuvieron los hinchas, lo mal que la pasaron, pero igual no les alcanzo para que el Rojo no de la vuelta”, manifestó.

“Es algo indescriptible ver a toda la gente que se juntó en avellaneda a festejar anoche, eran como 10 cuadras. También hubo caravana en el Obelisco y en muchas ciudades del país”, contó.

El Gran Diablo consideró que la obtención de la copa no fue casualidad, ya que “hoy por hoy Independiente es el mejor equipo del futbol argentino, dicho por casi todos los medios de comunicación y por el propio director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli”.

Por último, en cuanto a su papel en la institución, comentó que “hace 27 años que soy el Gran Diablo, el único personaje del futbol argentino. Tengo cinco clubes de fans en todo el mundo, miles de seguidores, siete cuentas en Facebook, un programa de radio y escribo para la página de Independiente. Me quieren los hinchas de todos los equipos y eso me alegra mucho, porque yo no hablo mal de los otros, los hinchas somos todos iguales, no hay mejores ni peores”.

Nota completa: