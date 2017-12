Belén Tombesi: “Nunca imaginé que volvería a participar de una selección”

La tornquistense Belén Tombesi se encuentra en Capital Federal disputando el Campeonato Argentino de Mayores de básquetbol femenino para la selección de la Provincia de Buenos Aires.

El certamen comenzó el lunes 11 y concluirá este viernes. El elenco de la talentosa basquetbolista venció en su último partido de la fase regular a Tucumán y terminó segunda en la Zona B, por lo que jugará por los puestos 3 y 4.

En diálogo con nuestro medio, Belén realizó un balance de su participación personal: “Lógicamente uno siempre quiere jugar más, pero quizás no llegué al torneo 100% físicamente, lo que no me permitió entrenar bien antes del torneo o dejar todo en los primeros partidos, y eso influyó en la decisión del entrenador”.

“Nunca imaginé que volvería a participar de una selección”, expresó y continuó: “Este año jugué el provincial con el seleccionado de Bahía, que tampoco pensé que se iba a dar, y gracias a eso el entrenador de Buenos Aires me citó para este torneo. Después del argentino Sub-17 que jugué en 2012 pensé que no volvería a jugar un certamen similar, por eso ahora estoy tratando de disfrutarlo un montón a pesar de la lesión”.

Este jueves el combinado de nuestra provincia cerró la primera fase con un contundente 105 a 28 sobre Tucumán. Aquí, la tornquistense jugó 15 minutos, anotando 13 puntos (3 de 5 en dobles y 7 de 8 en simples), y tomando 8 rebotes.

Nota completa: