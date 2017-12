Siguen los desajustes económicos en el municipio

En el día de ayer se trataron varios expedientes, de los cuales dos no acompañamos, el que hace referencia a la solicitud de un crédito al Banco Provincia por la suma de $10.000.000 por considerar no prudente continuar endeudando al municipio. Además en una reunión previa a la sesión, solicitamos a los ediles oficialistas nos informen la tasa de interés de la deuda, que por desconocimiento no supieron responder.

Otra maniobra del intendente que le va a costar caro a todos los vecinos.

Seguidamente no acompañamos el proyecto de ordenanza que hace referencia a la utilización de cheques de pago diferido el cual no especifica el destino a utilizar. En reunión solicitamos que se aclare el uso de los mimos, no aceptando la modificación en dicho expediente.

En la misma sesión presentamos un pedido donde solicitamos al Intendente Municipal que nos informe sobre las condiciones de funcionamiento del Centro Preventivo para las Adicciones y el recurso humano con los que cuenta actualmente.

Consideramos que es de vital importancia promover y reconocer que el trabajo en la prevención y atención de adicciones debe ser un eje primordial en toda comunidad, dando cumplimiento con esta necesidad social.

Bloques: Frente para la Victoria

Frente Justicialista Cumplir