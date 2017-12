Básquet: Ramiro Heinrich cerró otro gran año en Bahía Blanca

El tornquistense Ramiro Heinrich cerró otro gran año deportivo en su carrera basquetbolista en Bahía Blanca. El jugador de nuestro medio coronó el 2017 consagrándose campeón de la temporada de la liga bahiense con su actual equipo, Villa Mitre.

En diálogo con FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire” y Noticias Tornquist, Heinrich realizó un balance y se refirió a su futuro. En primer término, habló de la definición del torneo del ‘Tricolor’ ante Bahiense del Norte:

“Muy contento porque se veía difícil, teníamos que ganar la serie del mejor de cinco partidos y luego jugar una final extra en cancha neutral, ya que ellos (Bahiense) había ganado la primera parte del año. Ganamos 3 a 2 la serie y en el último partido dominamos, aunque fue un equipo que nos costó durante toda la temporada”, expresó.

“El certámen de Bahía es muy largo, arrancó en abril y se juega en dos torneos. En el primero, que ganó Bahiense, a nosotros nos fue mal, terminamos octavos ya que al jugar el Torneo Federal se guardaban muchos jugadores y jugaban los juveniles. En el segundo nos fue muy bien, perdimos un solo partido y estuvimos cerca de quedarnos con el ’uno’”, añadió y continuó: “llegamos bastante afilados a fin de año y tenemos jugadores que saben jugar estas instancias, y con eso sacamos ventaja”.

Por otra parte, en el marco de la Noche del Deporte Bahiense, el experimentado basquetbolista de 30 años fue ternado como mejor jugador de básquet, premio que finalmente ganó una juvenil que viste la camiseta de la selección argentina. “Fue la primera vez que me tocó estar ternado para ese evento, no me lo esperaba, fue lindo haber estado”, dijo al respecto.

Asimismo, adelantó que también participará de los premios de la Asociación Bahiense de Basquet, en la que es candidato a quedarse con la estatuilla de ‘Mejor pivot’. “Es una distinción de cómo le fue al equipo, ya que este año también jugué en la selección de Bahía, donde fui capitán y salimos campeones del Torneo Provincial, y eso también suma”, consideró.

En cuanto a su futuro, Heinrich adelantó que se quedará en la vecina ciudad: “Estoy tranquilo en Bahía, hace tiempo que decidí quedarme acá y no probar en otros lugares del país, ya que también estoy trabajando de Kinesiólogo” (se recibió este año).

“Disfruto mucho de jugar y espero hacerlo por al menos cinco años más, seguir tratando de estar en un nivel alto y llegar a fin de año a jugar estas instancias”, manifestó.

Por último, destacó el apoyo de sus seres queridos, un sostén fundamental en su carrera deportiva: “Mi familia siempre está presente y, al igual que mi novia, me siguen siempre que pueden. Incluso gente en Tornquist se interioriza, sabe cómo me va y me han felicitado mucho”.

