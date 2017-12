Solicitan que no se cambie el agua de las piletas para que el servicio llegue a toda la ciudad

En los últimos días se registraron alteraciones en el servicio de agua corriente de nuestra ciudad. La Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Ing. Gisela Lencinas, indicó que se debe “a la baja presión”.

“No es que no hay cantidad de agua, sino que no alcanzamos a recuperarnos a tener la presión necesaria para todos los puntos de la ciudad. Eso se debe al gran consumo que tenemos donde inicia la red, donde la gente llena sus piletas y el agua no llega al último tramo de la cañería con la presión necesaria”, explicó.

Por eso “le pedimos que cuiden el agua, evitar cambiar el de las piletas y el riego de los parques dejando la canilla abierta y que corra el agua. Pedimos que el recurso se priorice para uso de higiene personal y cocina”.

Nota completa: