“Las fiestas son un tiempo de reflexión que debemos vivir de una manera más austera”

Llegando a la culminación del programa de celebración de fin de año, el Padre Norberto López consideró que las fiestas “son un tiempo de reflexión, tendríamos que tratar de vivirlo de una manera más austera”.

“Es el nacimiento de Jesús y no la última cena”, refiriéndose a la manera de celebrarlo que tiene el común de la gente. “Es una fiesta netamente religiosa, pero hasta los que no son cristianos permiten que el resto la viva así”, agregó.

El cura párroco sostuvo que en estos tiempos “necesitamos más que nunca la serenidad, paz y tener oídos para Dios que nos está diciendo algo con todos los acontecimientos que están sucediendo”.

“Quien acepta a Jesús será instrumento de justicia, paz, serenidad, armonía y de servicio; quien no, originará situaciones convulsas, es violento, no respeta al otro, es un corazón donde Dios no está reinando. Por eso, es necesario trabajar mucho sobre la unión, para que podamos vivir en paz”, manifestó.

Por último, afirmó que “hay que darle gracias a Dios por lo vivido en 2017, donde seguramente ha habido muchas cosas positivas, ya que son muchas más las noticias buenas que las malas”.

