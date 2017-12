Sergio Bordoni: “Hoy el municipio no tiene injerencia en San Andrés”

Luego del incendio registrado este jueves en San Andrés de la Sierra y producido a causa del importante pastizal en un terreno privado, se generó incertidumbre en torno a quién le corresponde el mantenimiento de los lotes.

“Cortar el pasto le corresponde a los propietarios, San Andrés no está municipalizado ni le cobramos impuestos a los vecinos”, aseguró el intendente Sergio Bordoni, despejando las dudas. “Todo lo que le hacemos, como los cortafuegos, el riego de las calles y la recolección de residuos en la entrada del lugar, es ad honorem”, aclaró.

El jefe comunal recordó que en enero de este año “tuvimos una reunión en El Mirador con los vecinos, donde les dije que los primeros servicios que le podíamos brindar eran los mencionados anteriormente y que debíamos aplicar las ordenanzas vigentes para todo el distrito una vez que el lugar esté municipalizado, como intimar a los que no corten el pasto en los terrenos baldíos, y sino que la comuna se lo corte y luego cargarle el costo a la factura de ABL”.

“Quedaron que a los seis meses nos iban a dar una respuesta pero eso no sucedió”, afirmó y añadió: “Queremos saber si están todos de acuerdo con municipalizarlo, a nosotros nos interesa hacerlo por todos los riesgos que se corren, como incendiarse en cualquier momento”.

Ante este escenario, Bordoni manifestó que “hoy el municipio no tiene injerencia en San Andrés, ya que hay un gran porcentaje de los propietarios que no quieren que se municipalice”. No obstante indicó que, a pesar de que no pagan impuestos, se los atiende igual en el hospital municipal y que los bomberos siempre acuden cuando hay incendios.

“También, si se municipaliza, los propietarios tienen que pagar los derechos de construcción de todas las casas, dinero que permitiría arreglar todas las calles”, sostuvo.

Por su parte Yanina Carbonara, propietaria de una de las viviendas a la que acude todos los fines de semana, comentó que “nosotros cuidamos nuestro espacio pero somos la única casa en la manzana, entonces los otros terrenos no tienen ningún tipo de mantenimiento. Hay pastizales de más de un metro”.

“Después del incendio en 2014 llamé muchas veces a la municipalidad para ver a quién le correspondía el mantenimiento y me dijeron que a ellos no. Estamos a la deriva en San Andrés, no son solo los pastos sino también que hay muchas víboras”, dijo.

A su turno, Pablo Lavalle, residente de San Andrés, señaló que “el año pasado el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que incluye a San Andrés en la misma categoría que Villa Serrana La Gruta”.

“En la reunión que tuvimos en su momento los vecinos con el intendente Sergio Bordoni, se dejó a nuestro criterio que decidamos qué queríamos hacer con San Andrés, que propongamos un código de planeamiento; y se comprometió a no cobrarnos la tasa municipal pero no iba a prestar ningún servicio”, agregó.

“Con esto, lo único que tiene que hacer el municipio es empezar a intimar y multar a la gente que no corta los pastos. No le podemos obligar a la comuna que se encargue de cortarlo en todo San Andrés. La irresponsabilidad es del propietario del terreno”, afirmo.

Asimismo, indicó que “hace unos días una máquina municipal hizo un cortafuegos en el perímetro del lugar, pero era solo de cinco metros que no es nada, ya que el fuego lo pasa por arriba. Sin embargo, el problema no viene de afuera porque los campos linderos están sembrados, el problema está adentro con los que no cortan el pasto”.

