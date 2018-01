Brindarán una charla sobre Dengue, Zika y Chikungunya

En el marco de un ciclo de conferencias sobre medicina preventiva que lleva adelante la Secretaría de Salud de Tornquist, este miércoles se realizará una charla sobre Dengue, Zika y Chikungunya.

Tendrá lugar desde las 19 hs en el Teatro Municipal ‘Rodolfo Funke’ y estará a cargo de la Dra. Lorena Cabaleiro, flamante Jefa de Infectología del Hospital Municipal ‘Dr. Alberto Castro’.

“La idea es hacer una charla no demasiado larga, de no más 30/40 minutos para dejar lugar a preguntas y dudas de la gente. Principalmente hay muchas cosas que la gente no sabe de dengue y las medidas preventivas, como cuándo consultar y qué tener en cuenta”, adelantó Cabaleiro.

La profesional vivió en Capital Federal hasta hace dos meses, y se formó en el Hospital Posadas, donde recordó: “en 2016 tuvimos en Argentina un brote muy grande de dengue con cerca de 70mil casos en el país. Entre enero y abril, recibíamos 50 casos por día. Incluso se han notificado en Coronel Suárez y Saavedra”.

