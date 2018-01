“En el distrito el mapa de delito no es muy significativo”

En una charla que se extendió por más de 30 minutos en ‘La mañana de la ciudad’ que se emite en FM de la Ciudad 99.5 ‘Nuevo Aire’, el Secretario de Seguridad del municipio, Martín Cenizo, se refirió a la seguridad del distrito y a cómo se trabaja al respecto.

“Se está trabajando muy bien, mantenemos una muy buena relación trabajando coordinadamente con los comisarios de la Estación de Policía de Tornquist, Jorge Mafioli y Daniel Pérez, y el Sub-comisario de Sierra de la Ventana, Gonzalo Matías Sandobal. También en la coordinación aporta el Secretario de Desarrollo, Dr. Gonzalo Iparraguirre”, manifestó.

EL MAPA DEL DELITO Y LA DROGA

“El mapa del delito no es muy significativo en el distrito, si bien ocurrieron hechos de importancia hubo solo un robo calificado, la mayoría de los casos fueron esclarecidos y nos preocupan los hechos que todos sabemos”, expresó el funcionario.

“En droga se están haciendo operativos permanentemente. La policía local trabaja para detectar con procedimientos y luego se le de intervención a la UFI correspondiente. Ahora mismo tenemos algunos casos que se están investigando”, agregó.

Cenizo explicó que “en el último tiempo no ha habido aprehensiones ya que los procedimientos de drogas llevan hasta años”, aunque recordó las detenciones efectuadas en Saldungaray, Sierra de la Ventana y Tornquist mediante operativos de diferentes fuerzas de seguridad.

“El tema de la droga es muy preocupante y hay que abocarse al tema, es un flagelo tremendo”, aseveró.

“EL FORO DE SEGURIDAD QUEDÓ EN STAND BY”

“El foro de seguridad quedó en stand by. Yo fui parte cuando fue presidente Juan Carlos Gisler, pero después no se volvió a reunir. Me hubiera gustado de que hubiera un foro en cada distrito”, dijo al respecto.

“ESTAMOS MUY JUSTOS EN PERSONAL POLICIAL”

Sobre la cantidad de policías disponibles en nuestra ciudad, reconoció que serían necesarios más ya que “estamos muy justos, en Tornquist tenemos 31 efectivos en total, incluidos algunos administrativos”. “Contamos con los permanentes recorriendo en las cuadriculas, a la cual entran cuatro por guardia. Además, la comisaría es un lugar de retención de presos de tránsito y vienen de mucha peligrosidad, por lo que siempre tiene que haber un policía que esté atento a ellos”, señaló.

En cuanto a la tarea de los inspectores, en tanto, dijo que “es muy amplia, ya que no solo se dedican al tránsito, sino también se encargan de las habilitaciones de comercios, complejos de cabañas, etc. Es impresionante lo que vienen trabajando”.

En tránsito “desde hace algunos meses vienen haciendo escuela, tareas de prevención y comunicación, pero ahora estamos notando que debemos empezar a aplicar multas, cuyos costos son infartantes. Contamos con los medios técnicos para hacer controles de alcoholemia y mediciones de ruidos molestos”.

“LOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE MONITOREO HACEN UN ESFUERZO INCREIBLE”

En cuanto al funcionamiento de las cámaras de seguridad, el funcionario explicó que “por razones meteorológicas, necesitan mantenimiento que depende de un tercero que muchas veces no se encuentra, por eso se establecería un técnico permanente”.

“Está previsto el traslado del centro de monitoreo a la actual oficina de comunicaciones dentro de palacio municipal”, adelantó y subrayó que “el personal, si bien es escaso, está haciendo un esfuerzo increíble. Hoy hay cuatro empleados y se necesitan sumar más”.

“En Saldungaray las cámaras nos han dado un resultado impresionante. Lo interesante es que permiten adelantarse a los hechos, muchos no se cometen porque los operadores se comunican con la policía y dan aviso. No es un trabajo cualquiera, un empleado de un centro de monitoreo tiene que tener un juramento a las comunicaciones, porque se ven muchas cosas, no solo las delictivas, y hay que mantenerlas en reserva”, agregó.

SIERRA DE LA VENTANA, CAMINO A TENER ESTACIÓN POLICIAL

En otro marco, Cenizo comentó que se inició un expediente para que la sub-estación de Sierra de la Ventana pase a ser estación, “lo que permitirá contar con más oficiales, más personal y más vehículos. Está todo el trámite hecho, solo falta que lo apruebe el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo”.

De manera algo similar, el de Villa Ventana pasará de puesto policial a destacamento, que sumaría más efectivos.

“La Patrulla Rural no depende de la policía comunal, al igual que la Estación Caminera, la Comisaría de la Mujer y la Verificación Policial, cada uno de ellos tiene su jefatura”, aclaró, agregando que por ese motivo en muchas ocasiones no se enteran de lo que sucede en los procedimientos que dichas fuerzas realizan.

“NO DESCARTO QUE HAYA CASOS CON CONNIVENCIA POLICIAL”

Por otra parte, Cenizo aseguró que hubo cambios como para concientizar a la gente de que no hay complicidad de efectivos en hechos delictivos, aunque sostuvo: “no descarto que haya casos de connivencia policial, para eso están atentos los jefes”.

“Además, el intendente municipal está al tanto de todo, no permite nada que no corresponda. Asimismo el personal que tenemos es muy bueno, estoy muy contento con todos ellos”, añadió.

HECHOS POLICIALES DE LOS ÚLTIMOS DIAS

Respecto a los dos hechos policiales ocurridos en los últimos días, el funcionario indicó que el primero se registró en el municipio, a donde “ingresaron menores y sustrajeron las llaves de algunos vehículos. Los autores fueron identificados y se recuperó todo”.

En tanto, señaló que los desmanes en las piletas municipales y el robo de elementos en la Cooperativa Eléctrica también fueron protagonizados por menores de edad, inmediatamente debidamente identificados.

Nota completa (35 minutos):