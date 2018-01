Parte de prensa policial

Una comisión al mando del suscripto, en móvil policial, y por asi haberlo ordenado el Juzgado de Garantías Nro. Cuatro del Departamento Judicial Bahía Blanca, se dirigio hacia Capital Federal a los fines de llevar a cabo una diligencia de Orden de Presentación, Subsidiario Orden de Allanamiento para que la Sra. Milagros Aguero, haga entrega de un can raza labrador de tres años de edad color negro con pecho blanco, al Sr. Sergio Saralegui, todo ello en el marco de una Denuncia Penal radicada por Saralegui en esta Dependencia, con fecha 03 de Agosto del 2017, en la cual dio cuenta que durante los últimos dias de Julio, su perro de nombre “Richard” habia salido de su casa como lo hacia a diario y no haba regresado, pudiendo comunicarse con la sra Aguero mediante las redes sociales, quien le manifesto que lo habia encontrado en la calle y se lo había llevado a su casa por creerlo abandonado y, pese a los pedidos de devolucion, esta manifesto que no lo devolveria. Es asi que se inicia una investigacion con intervención de la Ayudantia Fiscal Tornquist, la cual llevo su tiempo, hasta que se logro establecer el lugar donde se encontraba el can, pudiendose cumplimentar la medida judicial ordenada en el dia de ayer, la cual arrojo Resultados Positivos, ya que, despues de varios meses, el Sr. Saralegui y su familia, se pudieron volver a reunir con su perro “Richard”.-

Subestacion de Policia Comunal Sierra de la Ventana, Enero 05 de 2018.-

FIRMADO: SUBCOMISARIO GONZALO M. SANDOBAL