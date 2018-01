El tornquistense Mateo Vittori ganó una de las carreras del Circuito de Reyes de Bahía Blanca, desarrollada el pasado viernes por la noche y que este año llegó a su 59º edición.

El niño representó al CEF Nº 9 y a nuestra ciudad y salió primero en la prueba de 65 metros de la categoría de 8 y 9 años entre unos 60 participantes.

“Él siempre quería hacer carreras, pero no lo quería apurar porque es velocista y no fondista. Lo observaba en las clases de educación física que tiene con Pablo Romano y Constanza Vanoli y hacia una diferencia importante con los demás compañeros, entonces me insistía que quería correr”, contó el prof. Jorge Schmdit.

“Se dio todo porque en su categoría la carrera era de velocidad y el viernes tuvimos la grata sorpresa de que participa y obtiene el primer puesto”, agregó y comentó que Mateo “tiene un muy buen tiempo, hay que trabajar sobre eso. En la competencia le saco casi tres metros al segundo”.

Schmidt aseguró que más allá de haber sido el ganador, “fue una muy linda experiencia, estaba muy nervioso pero se cumplió el objetivo de correrla”. “El año que viene su categoría tendrá una carrera de 400 metros, pero si le interesa correrla lo puede intentar nuevamente hasta que busque una performance. La idea es insertarlo en un cronograma de competencias en Bahía Blanca”, indicó.

Mateo tiene 9 años y va al Colegio Nuestra Señora de Luján y contó que se tenía mucha fe en la carrera, consciente de sus condiciones. “Ahora voy a correr en la Asociación Bahiense de Atletismo”, comentó y le dedicó el triunfo “a mi papá, mi mamá, mis abuelos y a mi hermanito”.

Nota completa: