“Cuidar a los niños de los cambios bruscos de temperatura y del mal uso de los aires acondicionados”

Desde el 19 de este mes, viernes de por medio comenzará a atender gratuitamente en el Hospital Municipal “Dr. Alberto Castro” la Dra. Karina Proto, especialista en neumonología infantil.

En ese sentido, la profesional que hace más de un año realiza guardias médicas en nuestra ciudad los fines de semana, dejó algunos consejos para el cuidado de los niños ante las altas temperaturas reinantes en la época estival.

“Hay que cuidarlos de los cambios bruscos de temperaturas y del mal uso de los aires acondicionados, que los programan muy bajos o no le limpian los filtros. Si usan ventilador, no ponérselos encima toda la noche y no sobreabrigarlos. Eso es lo básico que se ve en el verano”, explicó.

Proto sostuvo que las complicaciones se detectan más que nada “en los chicos que ya tiene una patología respiratoria de base, por no tener en cuenta ciertos tips para que no tengan recaídas”.

“En esta época hay muy poca bronquitis pero se ven cuadros de bronco obstrucción por los cambios de temperatura y por el mal manejo del tratamiento de base, que lo suspenden durante el verano, no lo continúan bien o no están bien diagnosticados”, añadió.

En tanto, “para los que sufren asma hay que cuidarlos de los cambios bruscos de temperaturas, que estén en lugares libres de humo no solo de cigarrillos sino de espirales que se usan para los mosquitos y de sahumerios; la idea es proteger los ambientes, airearlos y no causar irritación en los nenes”.

También tener gatos o perros adentro de la casa, alfombras y/o peluches genera complicaciones.

La Dra. Karina Proto comenzará a atender el viernes 19 del corriente y lo hará viernes de por medio a partir de las 14 hs. Los turnos se reservan en la mesa de entradas del nosocomio local o al teléfono 4941020.

Nota completa: