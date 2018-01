Bordoni confirmó que la recolección de residuos vuelve a realizarse todos los días

Este martes el intendente Sergio Bordoni confirmó a nuestro medio que la recolección de residuos en Tornquist volverá a efectuarse todos los días, tras algunas semanas en las que el servicio se prestaba lunes, miércoles, viernes y sábados.

“Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales me hicieron una propuesta que me pareció positiva, más que nada porque necesitamos economizar: recolectar la basura de la mitad del pueblo con un camión y la otra mitad con otro camión, a diferencia de cómo se hacía antes, que se recolectaba toda la ciudad con un solo vehículo”, explicó el jefe comunal al respecto.

Uno de los móviles será el compactador y el otro el recolector, por lo que “ahora se va a recolectar todo, tanto residuos como bolsas con pastos y etc., excepto plástico y vidrios que se deben depositar en los puntos limpios o en el Taller Protegido”, añadió.

De esta manera, “el servicio se volverá a prestar todos los días, excepto que el sábado solo circulará el vehículo recolector; y ahorraremos un 50% de combustible. Esto se empezó a efectuar esta semana y si funciona seguirá así y, si no, le buscaremos la vuelta”.

Asimismo Bordoni aclaró que los martes y jueves, días en los que hasta la semana pasada no se venían recolectado residuos, el compactador prestaba el servicio en Villa Ventana, ya que allí “tuvimos la desgracia de que se fundieron tres camiones, dos recolectores y el regador”.

“No fue un error haber tomado la decisión de reducir los días de recolección, ya que un jueves salí a recorrer el pueblo y ningún canasto rebalsaba de basura, pero la gente se expresó y quería que se juntara todos los días”, manifestó.

LA POLÉMICA POR LA NOTA DE LA BRÚJULA 24

En otro marco, Sergio Bordoni se refirió a la polémica generada por la noticia publicada en la mañana de este martes por La Brújula 24 titulada ‘Bordoni le declara la guerra a los carpinchos’, tras una nota con ese medio, en la que se aseguraba que el jefe comunal invitaba a cazar a los roedores.

Es por ello que el intendente aclaró sus dichos de la entrevista en cuestión: “Durante la nota, que era por la barredora, Germán Sasso me preguntó por el balneario Parque Norte y le comenté que cuando entramos al gobierno el de Sierra de la Ventana lo habíamos tenido que cerrar hasta que lloviera porque el agua estaba contaminada con Escherichia coli debido al excremento de los carpinchos, que abundan en esa zona. En ningún momento dije que pedía gente para cazarlos, por eso cuando vi la publicación volví a escuchar el audio para haber si lo había dicho y no. Llamé a Sasso, le comenté que no había manifestado eso, me dieron la razón y se cambió”.

“ESTAMOS HACIENDO COSAS PARA QUE LA CIUDAD ESTÉ MEJOR”

Asimismo, el intendente habló sobre el funcionamiento de la barredora municipal, que atrajo cuestionamientos de varios vecinos. “Entiendo que hace ruido, no es ninguna novedad, pero cuando no se barrían las calles se quejaban y ahora que está la máquina con el cronograma de trabajo, hay gente que no corre los autos de los cordones cuando sabe que va a pasar por ahí”, manifestó.

“Creo que hay gente no nos votó que no va a estar de acuerdo con nuestra forma de gobernar y esos son la mayoría de los que hablan y se quejan por el ruido. No digo que sea silenciosa la barredora, pero estamos haciendo cosas para que la ciudad esté mejor, y esto es algo que se consiguió sin sacar un peso del presupuesto municipal”, agregó.

EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS LOTES, LA PRIORIDAD PARA 2018

Por último, el jefe comunal señaló que en materia de obras públicas una de las prioridades para el año que acaba de comenzar será el desarrollo de las doce hectáreas adquiridas en 2017 y destinadas a la construcción de viviendas.

“Ni bien tengamos los planos aprobados por Geodesia, se empezará a hacer la apertura de calles y a trabajar en el predio. Necesitamos dotarlo de energía, cloacas, agua y cordón cuneta, por lo que desde Obras Públicas se están presentando los proyectos en el área de Infraestructura provincial para conseguir los fondos”, comentó.

