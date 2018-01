“El edificio de las escuelas 5 y 21 tendría que estar terminado en el transcurso de este año”

Luego del comunicado emitido por los padres de los alumnos de la Escuela Primaria Nº 21 y Escuela Secundaria Nº 5 de Villa Ventana, en el que reclamaban la finalización de la construcción del nuevo edificio de los establecimientos, el intendente Sergio Bordoni explicó la situación.

“Se le rescindió el contrato a la firma Carseneri, que hacia la obra, y se va a sacar una nueva licitación para terminarla. Se comenzó durante la gestión anterior de gobierno y no la pudieron terminar por distintos motivos, la empresa decía que no le pagaban y la provincia decía que la empresa no cumplía”, indicó el jefe comunal.

“Toda rescisión lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero es prioridad para la Dirección General de Escuelas terminar la obra. Incluso está dentro del convenio que se firmó con el Ministerio de Infraestructura que también incluye la construcción de un nuevo edificio para la escuela Nº 4 de Saldungaray y un SUM para la Escuela Nº 2 de Sierra de la Ventana”, precisó además.

Bordoni aseguró que “ni bien me mandaron la fotografía de la bandera colgada en la obra del edificio en cuestión se la envié al Ministro de Educación para que sepa lo que, con justa razón, piensan los padres de los alumnos”.

“En una reunión le dije a los padres que, tal vez, el error fue mío en haber hecho en un mes y quince días el lugar donde tienen clases hoy los chicos (Ex Patronato de la Infancia). Fue la decisión política que tomé ni bien entré al gobierno porque no había escuela, y si yo no hubiera tomado la decisión quizás hoy la historia sería otra, pero lo que quise garantizar era que los alumnos vayan a la escuela”, manifestó.

En esa oportunidad, “adaptamos seis aulas, se refaccionaron los baños, se arreglaron las cocinas e instalamos aires frio-calor; se invirtieron alrededor de 1.200.000 pesos y la obra se hizo en tiempo récord. Sin embargo eso no quiere decir que es lo que realmente se necesita porque la matricula está creciendo y las dos escuelas necesitan ese espacio”.

Sobre la situación actual de la obra comentó que “la idea era no judicializar el problema, pero toda recisión de contrato lleva un tiempo prudencial hasta que haya acuerdo entre las partes o bien entra la justicia a decidir cuándo se puede tomar posesión del edificio, que esperemos sea lo antes posible”.

Con relación a la construcción en sí aseguró que “hay falencias”, “hay diferencia en los niveles de los pisos y la obra está desprolija, aunque hay que ver cómo queda cuando se termine”.

“La obra es de la provincia, la unidad ejecutora que la llevaba adelante se disolvió y por eso ahora se hace cargo directamente el Ministerio de Educación. El edificio tendría que estar terminado en el transcurso de este año”, dijo además y se quejó: “La burocracia sigue estando en todos los estamentos de gobierno y mientras eso dure, las obras van a tardar más y saldrán mucho más caras”.

Nota completa: