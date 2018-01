Tornquist se prepara para los carnavales

Encabezada por la Cámara Regional de Comercio, Industria y Turismo ‘Ernesto Tornquist’, avanza la organización de los carnavales de nuestra ciudad que se desarrollarán el domingo 11 y lunes 12 de febrero en la Avenida Moreno y el Parque Lineal.

Al respecto, Mario Rodríguez aseguró que se viene haciendo todo “a mucho pulmón, pedimos la colaboración de quien se quiera sumar ya que, por la situación económica, no vamos a recibir apoyo monetario del municipio”.

En ese sentido, comentó que los espectáculos que brindarán ‘Los Duques’ y el Pájaro Schumacher ya están pagos con anterioridad ya que habían sido contratados para la cabalgata y luego se debieron suspender.

“También, con la comparsa de Tres Arroyos, iba a venir gratis un cantante que hacia tributo a Leo Mattioli, pero le surgió otra presentación. Asimismo, Alejandro Caporicci nos consiguió un show de Pavón Rock, que tocará sin costo”, indicó Rodríguez.

“Necesitamos más de 350mil pesos para organizar los corsos más el apoyo logístico del municipio. Estamos recaudando dinero con la venta del bono, pidiendo publicidades y desde la cámara vamos hacer uso exclusivo de la cantina. Los números hoy no nos dan pero no nos desanimamos porque estamos en el tren y no nos vamos a bajar”, agregó.

Además de la cantina, habrá una barra de tragos, dos puestos de venta de espuma y stands de artesanos.

Está confirmada la presencia de las comparsas de Saladillo y de Lobos, “que vienen a conocer el lugar y solo por la comida y el viaje”. “No paro de recibir llamados de comparsas que se quieren sumar pero no queremos recibir más gente por la organización y los números, ya tenemos más de 250 personas a las que debemos dar alojamiento, comida y viaje”, añadió.

En cuanto al cronograma de espectáculos, Rodríguez señaló que ‘Los Duques’ se presentarán los dos días; ‘La Pavón Rock’ estará el domingo y el Pájaro Schumacher el lunes. “También invitamos a Abre Tus Alas (telas) para que muestren lo suyo”.

“Vamos a tratar de darle atractivos para que la gente nos acompañe desde temprano. Esperemos que nos acompañe el tiempo y que la gente que apostó a vender espuma como así también la cantina de la cámara pueda trabajar”, manifestó.

Por último, confirmó que el personaje del pueblo elegido por la gente para que le dé inicio a los carnavales es Carlos Dosal.

