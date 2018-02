“Esta vez sí estamos preparados, esperábamos que sucediera en algún lugar de la provincia”

Junto con el Ministro Leonardo Sarquis, a nuestra ciudad arribaron este sábado Nicolás García Romero, Director Provincial de Bioeconomía y Desarrollo Rural dependiente del Ministerio de Agroindustria; y el Director de Defensa Civil de la Provincia, Luciano Timerman.

El área que encabeza Timerman, junto con otros actores, integra el Comando Unificado que es el que coordina las acciones para atacar el fuego. “La provincia viene trabajando fuertemente con bomberos voluntarios y de policía, con gente de salud y con Agroindustria para el monitoreo de la situación”, indicó.

“Hay más de 200 bomberos trabajando, entre voluntarios y de policía, y brigadistas. Hay tres aviones hidrantes, un helicóptero con un helibalde y este sábado se sumaron tres unidades forestales nuevas de la provincia de rápida respuesta y un camión cisterna. Los bomberos están organizados por federación a través de la coordinación nuestra y se convoca, en base a lo que determine el Comando Unificado, la cantidad de bomberos que va a trabajar, donde hoy tenemos que tener no más de 200 y el resto haciendo relevos”, explicó.

Timerman señaló que el Comando Unificado “está compuesto por el Director de Defensa Civil, el Superintendente de Seguridad Siniestral, el jefe de bomberos voluntarios y el director de operaciones de la federación local”.

Respecto a las salidas de los aviones, comentó que “el piloto determina que cuando las medidas de seguridad no están dadas para volar, no vuela. Por otro lado hay que tener en cuenta que donde no hay bomberos trabajando no sirve el medio aéreo, ya que funciona como apoyo a los bomberos porque lo que hace es enfriar la zona, no apagar el fuego”.

Por su parte, Nicolás García Romero explicó cual es la función del área que lleva adelante en este tipo de siniestros: “brindamos las informaciones basadas en imágenes satelitales para el seguimiento del fuego más los puntos de riesgo de calor, que son los que pueden levantar los satélites”.

“El satélite tiene una pasada diaria entre las 12 y las 14 hs, y en menos de 45 minutos tenemos la imagen. Los equipos procesan la información en todas las posibilidades que hay, no solo los focos del calor más el fuego áreas afectadas, sino las posibilidades de riesgo que hay alrededor en función a la cantidad de material seco que hay en el suelo, el viento y la temperatura ambiente. Con eso se arma un mapa de riesgo que se informa a la gente operativa que toma decisiones con ese criterio”, agregó.

“Esta tecnología toma lectura de lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Da información de campo para que se puedan tomar decisiones en el mediano y corto plazo”, dijo.

A su vez “permite saber exactamente qué áreas fueron afectadas al momento de pedido de asistencia técnica, cuestión que acota mucho los tiempos de respuesta a esas solicitudes”.

Más adelante, García Romero aseguró que “lo más relevante es que nosotros si estamos preparados, estábamos esperando que sucediera en algún lugar de la provincia y los recursos y lo medios fueron rápidos. Los productores vieron que nivel de concientización era necesario generar medidas de prevención. El 70% de los fuegos se cortaron dentro de donde se generaron porque tuvieron contacto con el cortafuego”.

“El cambio climático nos sorprende todos los días, porque nosotros creíamos que las cosas sucedían de una manera y de golpe nos están cambiando esas reglas de juego. Lo que nos permite la tecnología es tener una capacidad de respuesta más rápida”, concluyó.

Luciano Timerman:

Nicolás García Romero: