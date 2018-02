“Fue emocionante la respuesta de todo el distrito; la palabra gracias queda chica”

El Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana, Sergio Domínguez, dio detalles de los trabajos que se realizan este lunes en las zonas afectadas por el incendio que se prolongó del último miércoles a este domingo en la comarca.

“Estamos trabajando con los aviones hidrantes sobre los últimos focos que se apagaron en la tarde del domingo porque la lluvia de la noche fue apenas una regadita. La guardia de cenizas se mantendrá hasta las 23 hs de este lunes. Tenemos ocho cuarteles dispuestos en la zona de San Carlos y Peñaflor”, explicó.

“Los chicos están caminando el cerro, tratando de ir enfriando la zona afectada hasta el atardecer de ayer y usamos como punto estratégico San Pedro, donde tenemos reabasteciendo el avión con Defensa Civil”, añadió.

Domínguez dijo además que “la lluvia lamentablemente cayó una buena manga en Sierra de la Ventana, donde no la necesitábamos; en ‘Juliana’ llovieron 1 o 2 milímetros y en la zona de San Pedro no llegó a medio milímetro”.

En cuanto al comportamiento del fuego, comentó que se inició en ‘Juliana’, “donde se nos cruzó el fuego producto del incendio de la locomotora y llegó hasta la base del casco de la estancia. Después rotó y se nos vino hasta El Pinar, pero lo pudimos contener sobre el Sauce Grande, trabajando con las máquinas municipales y ocho cuarteles. No obstante, el mismo viento hizo que rote para el norte de Juliana, agarró ‘La Escondida’ y después se metió en el coto de caza de San Pedro, donde gracias a Dios solamente se quemó el coto y no llegó el criadero de animales. Igualmente tuvieron que liberar ciervos, debe haber entre 600 y 700 dispersos por diferentes puntos”.

De esta manera, según lo informado por Defensa Civil, a través de imágenes satelitales se pudo establecer que las hectáreas afectadas por el incendio son entre 22 y 23 mil.

Por otro lado, Domínguez expresó “la emoción que nos da el apoyo que nos dieron las comunidades tanto de Tornquist como de Villa Ventana y Saldungaray, se te caían las medias al ver las mujeres con su familia cocinando en el cuartel. Creo que con esto te das cuenta la magnitud de la solidaridad de la gente cundo pasan este tipo de incontingencias”.

“Uno muchas veces se queja porque no recibe la ayuda que debería tener, pero hoy no existen palabras de agradecimiento, la palabra gracias nos queda chica. El intendente Sergio Bordoni nos dejó su camioneta particular, puso personal del municipio y estuvo con su señora llevándonos comida. De él para abajo de la misma manera se portaron todos, dejaron la envestidura y se pusieron la bermuda. Fue emocionante la respuesta que tuvimos de todo el distrito”, cerró.

