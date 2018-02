Apagaron el incendio pero sigue la guardia permanente

A la hora 18 se pudo extinguir el incendio que afectaron los establecimientos “San Carlos” y “Peñaflor” y que había comenzado durante la mañana de este martes.

Dotaciones de Sierra de la Ventana, Coronel Suarez, Coronel Pringles, Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist trabajaron pese a otra agobiante jornada con 44º de sensación térmica.

El viento incidió para que las llamas avanzaran en cerros y rastrojos aunque el muy buen trabajo de contención en los lugares claves donde se realizaron cortafuegos que lograron que no se expandiera o cruzara nuevamente la ruta como ocurrió con anterioridad.

Los establecimientos están ubicados a unos 23 kilómetros de Sierra de la Ventana por ruta 76, en esos sectores de la carretera los bomberos de Saldungaray trabajaron en el enfriamiento de la zona con los camiones respectivos.

Aviones

A media mañana el, avión hidrante apostado en el sector serrano pudo realizar dos disparos sobre la zona afectada pero tuvo una falla eléctrica lo que provocó que quedara fuera de servicio. En Tornquist se pudo reparar. Los dos aviones estuvieron a la tarde operativos luego de un mantenimiento preventivo pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron.

El helicóptero que también arroja agua con el llamado “balde” no pudo realizar muchas tareas por no tener un lugar donde abastecerse, arroyos secos y lugares inaccesibles que no lo permitieron, según indicó a nuestro medio el Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, Martin Hagg. La nave retornó a La Pampa para seguir trabajando en los incendios de esa provincia.

El avión observador ubicado en el aeroclub de Tornquist sirvió para la recorrida del lugar y observar desde el aire.

La pista de despegue y aterrizaje de Estancia “San Pedro” dejó de ser operativa y se debió buscar una alternativa pero no se encontró por lo cual si los aviones debían operar con una demora de una hora y media para recargar y volver las horas de luz no les alcanzaba.

Ambos aviones quedaron en el aero club local.

Otros focos

Recordemos que también en horas de la mañana hubo un incendio en el sector del Golf en Sierra de la Ventana, según informaron. Además en Julianas se produjo otro foco y en el sector de Piscicultura en el partido de coronel Suarez, todos fueron controlados.

Autoridades

El Intendente Municipal Roberto “Pachi” Palacio, Jefe Comunal de Coronel Suarez estuvo en los lugares afectados y le comunicó a Sergio Bordoni vía telefónica en su regreso que el incendio había sido contenido y estaban las guardias de cenizas correspondientes.

Fotos y videos: Gentileza Martin Hagg

Un sector en “Peñaflor” afectado por este nuevo incendio

El sector de vias y el fuego cercano

El helicóptero no pudo operar por no tener recurso hídrico al alcance