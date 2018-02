Carlos Di Nunzio y Horacio Bustamante, los mozos de la historia

‘Carlitos’ Di Nunzio y Horacio ‘Pato’ Bustamante son sin dudas dos personajes de nuestra comunidad. Queridos por todo Tornquist, durante décadas formaron una eficaz dupla de mozos atendiendo en cientos y cientos de eventos.

Casamientos, cumpleaños, aniversarios, eventos familiares y bailes forman parte de la extensa trayectoria de más de 40 años en la profesión, hoy con Horacio (68) aún en actividad y Carlos (78) ya retirado.

“Fui mozo 43 años. Empecé en la década de 1970 con Serrano, después de que me casé me convocó y así comencé y seguí hasta 2015. Este oficio me ha dejado muchas anécdotas y cosas lindas”, contó ‘Carlitos’.

‘Pato’, por su parte, inició su ‘carrera’ un par de años después y hoy, aun en actividad, lleva nada menos que 42 años de trayectoria. “Todavía lo hago porque es un trabajo que me busca a mí, nunca digo que no y me lleva”, admitió.

“Arranqué en el boliche ‘Tio Alfredo’ (frente a la Sociedad Germánica) y después me contrató el ‘Flaco’ Hueller. Recuerdo que Carlitos, con quien trabajaba en la Cooperativa Rural, me prestó un saco y un moño y nuestro primer evento fue un casamiento en Bordenave”, comentó.

Ambos recuerdan con mucha alegría los bailes populares, que con el correr de los años se fueron perdiendo y en la actualidad prácticamente ya no se realizan. Allí, ellos obtenían el 20% de la recaudación de lo que vendían, por lo que el esfuerzo era al máximo.

“En un baile, luego hacer la rendición, vimos que hicimos la misma recaudación, nos quedó el mismo dinero a cada uno. Fue increíble, parecía mentira”, contaron como una de sus recordadas anécdotas.

No solo asistían a fiestas de nuestra ciudad, sino que también en innumerables oportunidades estuvieron en varios puntos de la región, como Tres Picos, Dufaur, Saavedra, 17 de Agosto y Felipe Solá, entre tantos otros puntos.

“Antes se trabajaba muchísimo más, salíamos cinco o seis veces por mes, hoy solo una o dos”, admitió ‘Pato’, que aún trabajo tanto para servicios como para gente particular.

Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Meijide y Facundo Saravia son algunas de las personalidades que tuvieron el lujo de ser atendidos por ‘Carlitos’ y ‘Pato’, destacados por su amabilidad, respeto, buen trabajo y excelente presentación, elegantemente vestidos con chaleco, moño y zapatos.

Aunque ya no trabajan juntos, los unirá por siempre una fuerte amistad que trasciende la profesión y para toda la vida los conoceremos como los mozos de Tornquist.

