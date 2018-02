Realizan campaña de donación de útiles escolares

Luciano Martos, más conocido como ‘Lucho’, es un reconocido canillita de Bahía Blanca que fue precandidato a concejal en 2017. Con un corazón muy grande y siempre pensando en el que menos tiene, se encuentra realizando una campaña de donación de útiles escolares.

“Hace 41 años soy canillita, conozco la calle y las necesidades de la gente y me puse en campaña para juntar 100 kits, elevé la vara a 500 y los voy a pasar tranquilamente. Eso hace que me sienta bien, me fortifica y me da ganas de seguir trabajando”, explicó a Lucho a nuestro medio.

En esa convicción de trabajar por y para el otro, en 2017 Martos fue precandidato a concejal por Bahía en la lista del Partido Federal y, aunque estuvo muy cerca, no logró superar las PASO.

“Me cansé de quejarme y decidí presentarme y demostrarle a los jóvenes que se pude trabajar para los demás. Me presenté por el Partido Federal, siempre me corrían porque molestaba ya que uno trata de trabajar con honestidad y comprometerse. Estoy muy conforme de los votos obtenidos y voy a seguir trabajando para ver en 2019 qué posibilidad hay de trabajar para la ciudadanía. Mi meta era seguir viviendo de mis diarios y donar el sueldo de concejal”, comentó.

En su recorrida por los barrios más humildes de la ciudad, Lucho contó que “no me olvido más de una nenita que falleció de SIDA contagiada por sus padres y la necesidad de los remedios”. “Me ha tocado ver cosas muy horrendas. Pero no solamente se trata de dar, sino de buscar la solución para que se desarrollen y ganen su dinero”, añadió.

“Tenemos que tener comprensión, es estar al lado del otro y más del que menos tiene”, manifestó.

Aquellos que se quieran sumar a la campaña o simplemente donar útiles, deben comunicarse con Martos al (0291) 155116107. También se estarán recibiendo donaciones en las carreras de midgets, en los ingresos al estadio.

