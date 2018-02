Buena respuesta de la comunidad a la campaña de donación de útiles escolares

Nuevamente la comunidad de Tornquist respondió de buena manera a una campaña solidaria. En esta ocasión, se trató de la donación de útiles escolares llevada adelante por el reconocido canillita de Bahía Blanca, Luciano Martos.

Este jueves el repartidor de diarios estuvo en nuestra ciudad y visitó los estudios de FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire” y el Canal 2 difundiendo su iniciativa, una más entre tantas acciones solidarias que viene desarrollando a lo largo de su vida.

Con un cuaderno, un lápiz negro, una regla, una caja de lápices de colores y una goma él arma kits y los entrega en los barrios más carenciados de Bahía.

“No pido dinero”, aseguró y contó la importancia de esta campaña: “una mujer me dijo que no quería comida, que prefería irse a dormir habiendo solo tomado un vaso de agua, pero quería útiles para que sus hijos vayan a la escuela”.

“Hay que enseñarlos desde que están en el vientre, la educación temprana infantil es muy importante también, cuando son chicos debemos darle cubos y ladrillos para que vayan desarrollando el cerebro; y los hombres tenemos que acompañar a las madres en esa tarea”, consideró.

Luciano Martos es muy conocido en la vecina ciudad, donde es canillita desde hace casi 42 años. “Cuando el diario se repartía todos los días, hacía por día 50 km en bicicleta, ahora son casi 40 tres veces por semana”, contó quien reparte no solo ‘La Nueva’ sino también periódicos de tirada nacional.

Aun puede subsistir económicamente repartiendo diarios, pero porque “llevo a lugares grandes como la municipalidad, el Concejo Deliberante, la Bolsa de Valores, empresas de YPF y comercios importantes, lo que me garantiza un dinero seguro”. “Igual yo la peleo, busco ganarme la moneda, mi vida siempre fue así”, afirmó.

Es de Villa Italia, barrio pegado a Villa Mitre, donde es muy querido al igual que en sectores aledaños como Rosendo López, Sanchez Elía y el centro de la ciudad. “Me he ganado la satisfacción de que la gente me respeta y me valora”, subrayó.

Aun siendo una persona muy humilde y de bajos recursos, siempre la luchó por los que menos tienen, sosteniendo que se necesita un mayor compromiso de la clase política para que trabaje por ese sector más vulnerable.

“Si se juntan las cuatro patas de la mesa, que son los políticos, los empresarios, los gremios y los jueces, hay un cambio total. Si queremos una Argentina mejor todos tenemos que agachar el lomo y trabajar. Hay ventajas para el que más tiene y, el que no tiene, la debe remar más. Los políticos tienen que trabajar full time para la sociedad, que fue la que los votó”, analizó.

