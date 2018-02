“Lo único positivo del incendio es que no pasó al Parque Provincial”

En comunicación teléfonica con nuestro medio, el intendente Sergio Bordoni informó la situación de las 21.30 hs de este jueves del incendio que acecha en las sierras entre el Abra de la Ventana y la Estancia Funke.

“Con los cortafuegos se pudo neutralizar el foco de incendio que venía arrasando todo el lateral frente a El Mirador y el establecimiento de Perrando. Ahora los bomberos están dando pelea en la parte trasera de los cerros, por Funke, y cuidando que las llamas no lleguen a San Andrés”, explicó.

“Ha sido muy intenso el incendio en todos los puntos, en Cerros Colorados estuve hoy y el viento rotaba continuamente. Lo único positivo es que el incendio no pasó para el Parque Provincial”, subrayó, dando cuenta de lo complicada que está la situación por estas horas.

El jefe comunal indicó que “en Funke estaba muy cercano al llamado puesto de la lechería, por lo que una de las motoniveladoras está trabajando ahí. Igualmente se hace muy difícil la comunicación en ese sector porque no hay señal”.

“Controlado no hay nada y las condiciones climáticas no ayudan para nada”, reiteró Bordoni y destacó el trabajo de los bomberos, “que no dan abasto”, a los que se le suma la ayuda de muchos vecinos particulares.

Rescató también que se haya logrado que el fuego no ingrese a Villa Ventana. “Los bomberos trabajaron muy bien y pudieron apagar antes de que llegue la zona poblada. La gente estaba muy preocupada, porque veía como se bajaba la columna del incendio y metía miedo”, señaló.

