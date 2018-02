Incendio en el Parque Provincial: “El fuego lo inició un vehículo que ya tenemos identificado”

El intendente Sergio Bordoni no ocultó su bronca por el incendio generado este viernes por la tarde en los cerros Ventana y Bahía Blanca, sobre lo que aseguró que fue intencional.

“Era lo que no queríamos que pasara y aparentemente pasó por un inconsciente que lo hizo adrede. El fuego lo inició un vehículo que lo tenemos identificado. Esto es intencional como también es el del otro día debajo del puente, no hay ninguna duda que hay desmentados que les encanta andar haciendo este tipo de cosas para poner en velo no solo la seguridad del distrito sino la de los bomberos”, expresó visiblemente ofuscado.

“Teníamos todo controlado en el Abra y encontrarnos con este panorama es volver a empezar. Los bomberos no tienen descanso, están molidos. Pedí refuerzo de bomberos de policía para darle descanso a los servidores públicos que están exhaustos”, añadió.

Bordoni indicó además que se comunicó con el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien le confirmó que le enviará un helicóptero más que se sumará al que ya está operando en conjunto con los aviones hidrantes.

“Prendió tan rápido, en pocos segundos, que parecía mentira. Lo quisimos apagar cuando se inició pero era imposible. Siempre hay algún resentido que provoca todo este tipo de cosas”, manifestó.

Por el incendio en cuestión, se encuentra cortada la Ruta 76 entre Tornquist y Sierra de la Ventana.

Nota completa: Miguel Herrada