Los incendios, una lección que no debemos olvidar

Algunos dirán que es algo común en esta época del año, otros en cambio dirán que las condiciones naturales hacen propicio este tipo de siniestro, pero de lo que no se habla y mucho tiene que ver es del rol de la conciencia ambiental.

Somos habitantes de un distrito que vive de su entorno, de su paisaje, de su belleza natural; lo explota turísticamente, se beneficia económicamente, lucra con él.

Aun así, la conducta y la irracionalidad del hombre fueron un factor importante para que esto ocurra.

Como habitante del Distrito de Tornquist me pregunto: ¿tenemos y sembramos conciencia ambiental? ¿Somos responsables de no tirar basura, de ser limpios, de entender que si no cuidamos lo que tenemos al fin y al cabo no tendremos nada? Si no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestras conductas, si no priorizamos lo que realmente importa llegará un punto en que todo lo que nos dio identidad desaparecerá.

Con cada incendio no solo se pierde muchísima plata, se pierden recursos, flora, fauna, paisaje.

Esa postal que tanto nos identifica, que tanto nos encanta ya no volverá a ser la misma.

Aquel baquiano que con tanto esfuerzo dedicó muchas horas de su vida para tener una buena cosecha, ya todo quedará en la nada.

Con cada incendio, centenares de bomberas/os de toda la región dejan todo para ponerse la causa en sus propios hombros, sus vidas corren peligro, sus familias se llenan de temores.. Y eso, ¿cuánto vale para vos?

Tratá de recordarlo cada vez que tires una colilla de cigarrillo por la ventana de tu auto, cada vez que tires una botella o una lata, cada vez que quieras quemar algo sin el permiso adecuado, cada vez que el pensamiento egoísta de no ensuciar lo tuyo, pero si lo ajeno, invada tu mente.

Muchas personas corren riesgo de perder lo más importante que tienen, que sin duda alguna es su propia vida, por apagar algo que se podía haber evitado. Aprendamos de lo que nos pasó, sembremos conciencia no sólo para nuestra comunidad sino para todos aquellos que la visitan.

“Una sociedad se define no sólo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir.”

John C. Sawhill.