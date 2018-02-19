Agradecimiento tras el incendio

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POR ESTE MEDIO QUIERO AGRADECER A BOMBEROS VOLUNTARIOS, VECINOS, AMIGOS Y FAMILIARES, QUIENES, CON SU ESFUERZO, DEDICACION Y CORAJE CONTRIBUYERON A COMBATIR EL INCESANTE FUEGO QUE ARRIBO A NUESTRO ESTABLECIMIENTO EL DIA JUEVES POR LA NOCHE. TAMBIÉN EXTIENDO ESTE AGRADECIMIENTO A “SANTO TOMAS” QUIENES NOS PRESTARON SU CHAMPION PARA ACCEDER MEJOR AL SECTOR SERRANO E INCREMENTAR LOS CORTAFUEGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD.

 

A ELLOS MUCHAS GRACIAS

GASTON SCHAFER

PRODUCTOR AGROPECUARIO