Agradecimiento tras el incendio
POR ESTE MEDIO QUIERO AGRADECER A BOMBEROS VOLUNTARIOS, VECINOS, AMIGOS Y FAMILIARES, QUIENES, CON SU ESFUERZO, DEDICACION Y CORAJE CONTRIBUYERON A COMBATIR EL INCESANTE FUEGO QUE ARRIBO A NUESTRO ESTABLECIMIENTO EL DIA JUEVES POR LA NOCHE. TAMBIÉN EXTIENDO ESTE AGRADECIMIENTO A “SANTO TOMAS” QUIENES NOS PRESTARON SU CHAMPION PARA ACCEDER MEJOR AL SECTOR SERRANO E INCREMENTAR LOS CORTAFUEGOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD.
A ELLOS MUCHAS GRACIAS
GASTON SCHAFER
PRODUCTOR AGROPECUARIO