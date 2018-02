Hubo asamblea sobre la situación del servicio de trenes

El pasado sábado 17 de febrero en la Estación de Saldungaray se reunió un grupo de gente preocupados y convocados por el incierto destino tanto de las estaciones y del ramal vía Pringles, como de los pueblos mismos, que nacieron y se desarrollaron gracias a la red ferroviaria que está a punto de desaparecer.

Vecinos y vecinas rememoraron las épocas en que el tren tenía hasta dos frecuencias diarias, trayendo visitantes que pasaban el día en los arroyos y las sierras de la comarca. Miembros de ATUCOS (Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray), recalcaron el impacto negativo para las propuestas turísticas de la zona que significó el suspenso del servicio, tanto así que está afectando hasta la fisonomía e idiosincrasia misma del pueblo. Un pueblo que sabe alojar a contingentes de Boy Scouts y otros jóvenes viajantes de a pie, a familias de trabajadores que vacacionan, a visitantes de los residentes de este precioso pueblo.

Saldungaray mantiene muchas de las costumbres que lo caracterizan, como el mate en la vereda, el atardecer entre las Sierras, el corso popular. La posibilidad de viajar en los trenes que atraviesan la provincia y llegar a una hermosa y tradicional estación de Ferrocarril es una costumbre que no queremos que se pierda. No nos interesa un mundo donde no haya lugar para la belleza, la historia, la identidad, el compartir, el viajar…

Solicitamos a las autoridades la observación, sensibilidad y coraje necesarios para luchar por esta causa, que es la de todos. El tren nos une, nos da identidad y nos hace crecer. La comunidad reclama #Que vuelva el Tren!!

Invitamos a todos a estar en comunicación a través del grupo facebook Que Vuelva el Tren (Comarca Serrana de la Ventana): https://www.facebook.com/groups/146188355805012/

Próximas actividades: Lunes 26 de febrero 18 horas en la estación de Saldungaray: convocamos a una charla entre vecinas, vecinos, instituciones y las autoridades municipales para impulsar acciones a favor de la recuperación del servicio.

Festival Cultural en la Estación de Sierra de la Ventana, fecha a confirmar

A continuación, el acta de la Asamblea realizada el 17 de febrero en la estación de Saldungaray y texto de ATUCOS leído en la misma: Acta reunion 17-2