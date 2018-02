Luego del demoledor triunfo en la decimocuarta fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18, el tornquistense Leandro Campos visitó los estudios de FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire” y expresó sus sensaciones.

“Se nos dio una buena serie y una buena semifinal, redondeando un fin de semana ganando la final. Cosa que no venía pasando en las fechas anteriores, entrando bien en la serie y en la semi y quedando en primera fila en la final, pero me terminaban pasando o el auto no se adhería al piso”, analizó.

“La serie estuvo re buena. Largamos de atrás del todo y salí con todo la bronca buscando andar lo mejor posible. Estaba muy enojado, pensé que iba a ser una fecha mala y terminó siendo al revés”, añadió.

Campos adjudicó el triunfo al auto, preparado por el bahiense Maximiliano Hardoy. “Hay que agradecer todo al medio mecánico que tenemos”. “Antes tenía un auto más lento, no era malo pero era uno más del montón y no teníamos resultados. Si bien ganamos una final en el Invernal, no andábamos como con este”, sostuvo.

El equipo mecánico está encabezado por el mencionado Hardoy, a quien lo asisten Sergio Cabrera y Braian, también de Bahía Blanca, por lo que el auto se mantiene en la vecina ciudad.

Sin embargo, Leandro deseó recalcar “a la gente que estuvo en los momentos malos, como Gomería La Estrella; Javier Fritz, a quien le llevé el auto y en tres días, junto con Matías y Javier Rubio, me lo armó, sino no podía haber corrido el campeonato anterior. No hay que olvidarse de esa gente”.

Mencionó además los altos costos que conlleva participar en este tipo de competencia. “Tengo un auto competitivo y tenerlo tiene un costo mayor al anterior. Por tal motivo, hace cuatro fechas casi dejamos de correr y, como se empezaron a dar los resultados, decidimos seguir”, admitió.

Claro que todo esto no es posible sin el apoyo de su familia, a quien no dejó de agradecer “el esfuerzo que hacen mis viejos y mi hermana, les debo todo, si no fuera por ellos no podríamos estar acá”.

En el certamen restan cuatro fechas y Leandro, con la victoria del viernes, se metió en la pelea por conseguir la Copa de Plata.

Aprovechando el gran momento, Campos y su equipo realizarán una cena en la Sociedad Española de nuestra ciudad con tarjetas a $300. Para adquirirlas, comunicarse al 2916492988.

