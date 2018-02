El Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, adelantó a nuestro medio que no aceptarán el 15% de aumento salarial que estiman le ofrecerá el Gobierno Provincial en la reunión que mantendrán este jueves en La Plata.

“Ya no hay dudas que le quieren bajar el salario a los trabajadores y no lo vamos a aceptar. Vamos a reclamar también que no sigan cerrando más escuelas, como está ocurriendo en muchas rurales y de islas como así también con cursos”, manifestó.

En cuanto al incremento salarial que pedirán, indicó que será “superior al 20% con cláusula gatillo, y estamos hablando de un recupero de 4 puntos del año 2016 que venimos arrastrando”.

Por otra parte, sobre la marcha de este miércoles encabezada por Camioneros, sostuvo que “fue una manifestación masiva que expresa el descontento de muchos sectores del país, fundamentalmente de los trabajadores pero también de las pymes y de las organizaciones sociales”.

“Confluimos diferentes sectores planteando rechazo a las políticas económicas laborales y sociales del gobierno, el ajuste, el tarifazo, que quieran poner una pauta salarial a la baja y no dar paritarias libres como en el caso de los docentes”, expresó.

También se movilizaron por “los despidos en Senasa, Inta, Zona Sur, Rio Turbio e ingenieros azucareros”, entre otros. “Rechazamos la reforma laboral y pedimos la derogación de la Reforma Provisional”, añadió

“Esperemos que el Gobierno tome nota de esto y vea la cantidad de trabajadores que nos movilizamos. Salir a la calle es expresar el descontento en el marco de la convivencia democrática y hacer un planteo desde los trabajadores en defensa de nuestros derechos”, concluyó.

