Hubo una nueva asamblea en reclamo de la vuelta del tren de pasajeros

En la tarde de ayer, lunes 26 de febrero de 2018, se reunieron integrantes de la comunidad del distrito de Tornquist, representantes de instituciones intermedias y autoridades del municipio en una asamblea para solicitar que vuelva el tren.

Las instituciones que se hicieron presentes fueron, ATUCOS (Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray) quienes formaron parte de la convocatoria, CamCoTisas (Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana), La Biblioteca Mariano Moreno de Sierra de la Ventana y la Sociedad de Fomento de Villa Ventana. A su vez se leyeron adhesiones de CamCoTisas, de la Cámara de Comercio de Villa Ventana y del prestador del servicio de Transporte local, Sr. Alejandro Aiello.

Desde los presentes se agradeció a los miembros del HCD de Tornquist, así como al Sr. Intendente Sergio Bordoni, por su presencia y preocupación, por su voluntad por resguardar el patrimonio ferroviario, por atender la situación laboral del jefe de estación de Sierra de la Ventana, Marcelo García, por gestionar la posibilidad de expender en la estación de Sierra de la Ventana boletos de Trenes Argentinos vía Lamadrid (algo largamente esperado por los vecinos desde la suspensión del servicio en la vía Pringles) y por tener en cuenta en un mediano plazo, la posibilidad de realizar esto mismo desde la estación de Saldungaray. No obstante el pedido de la comunidad es claro: Que vuelva el tren.

De parte de los presentes se hizo fuerte el reclamo con respecto a los riesgos ambientales y para la salud humana que supone el paso del tren de cargas con productos químicos y tóxicos a través de Ferrosur Roca, concesionario de la vía Pringles. Los vecinos alertaron que en caso de derrames o filtraciones de productos tóxicos, como amoníaco, por un eventual descarrilamiento, la comunidad no estaría preparada para abordar una emergencia de tal magnitud, y las consecuencias serían de un gravísimo impacto ambiental. Por lo tanto, hicieron explícita la necesidad de que las autoridades tomen conciencia de estos riesgos, exigiendo los controles y las medidas de seguridad necesarios tanto a la empresa mencionada como al Estado Nacional.

Frente a la pregunta de por qué se suspendió el servicio de trenes de pasajeros, que hasta el momento de la suspensión funcionaba regularmente, el Sr. Intendente indicó que había sido informado por el Ministerio de Transporte que las vías no estarían en condiciones, y por motivos de seguridad se habría suspendido el servicio, aunque admitió que no tenía ninguna pericia técnica que lo comprobara. Los vecinos hicieron hincapié en el mismo hecho de que las vías están perfectamente operativas para el tren de cargas, razón por la cual, nada indicaría que no pudieran estarlo para un tren de pasajeros, sobre todo no existiendo o no siendo pública la pericia técnica que así lo estableciera. Y que por el contrario, de no estar operativas para un tren de pasajeros por motivos de seguridad, debería entonces, con más razón, prohibirse el paso del tren de cargas.

Algunos vecinos expresaron la sospecha de que la intención política del Gobierno Nacional es utilizar la vía Pringles para uso intensivo de cargueros. Tal como fuera anunciado recientemente por medios nacionales, dentro del presupuesto de gestión nacional 2018 se destinaria una importante suma a un desarrollo ferroviario de cargas que sirviera a la explotación de carburos petrolíferos por medio de la técnica fracking, en el paraje Vaca Muerta en Neuquén, y por tanto la meta sería duplicar la frecuencia diaria del paso de trenes de cargas de cuatro frecuencias diarias a ocho. Esto arrojaría gruesas ganancias para los capitales nacionales y extranjeros que explotarían el uso de las vías, deduciendo entonces que para ese fin, un tren de pasajeros sería un estorbo.

Desde la audiencia se recordó tanto el valor turístico, histórico y cultural como social que tiene el tren, y la obligación que tiene el Estado de cumplir con las leyes que hacen a materia de transporte en general y a transporte Ferroviario en particular. Se hizo mención a la ley 27.132, que declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que contribuyan a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo.

En este sentido, desde la convocatoria se hizo mención de un petitorio vecinal que estuvo circulando en estos día, que fue presentado el día de la fecha, 27 de febrero de 2018 en el despacho del Sr. Intendente y de los miembros del HCD de Tornquist, que resume el detalle de acuerdos, convenios, y leyes a los que está sujeto el Estado Nacional y Provincial en la ocasión del traspaso de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) a la órbita de la Nación, y que a la luz de algunos de sus puntos fundamentales, que comprenden preservar las fuentes de trabajo de los trabajadores, relevar el estado y condición del patrimonio ferroviario, proveer por su acondicionamiento y mantenimiento, realizar todo esto sin interrupción del servicio de pasajeros, e informar mediante documentos públicos los resultados de las gestiones asumidas, concluimos que no se están cumpliendo.

A su vez, queremos invitar a la comunidad, y en especial a sus representantes políticos e institucionales, a participar de la actividad convocada por los trabajadores de ex Ferrobaires para este próximo jueves, 1ro de marzo, día del Trabajador Ferroviario a las 17 horas en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. El pedido es Que Vuelva el tren!!

Acta de asamblea: Saldungaray 26 de febrero

Petitorio: 25 de febrero de 2018 petitorio