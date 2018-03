Gracias a todos………..menos a uno.

Porque es lo que corresponde y se estila primero quiero agradecer, tuve a mi madre internada mas de 20 días en el hospital municipal de Tornquist, ahí vi como se trabaja en el lugar y quiero agradecer la atención de enfermeros/as mucamas y cocineras, siempre ocurre que encontramos engranajes que hay que aceitar y clavijas que ajustar…pero cuando se trata de la salud esto es algo que se magnifica, porque lo que está en juego es la vida de las personas, y los errores (si es que suceden) deben ser ínfimos, y en caso de ocurrir deben servir de advertencia para que no vuelva a pasar.

Como dije al principio “agradecer a todos, menos a uno”…hace pocos días, después de su primer internación mi madre entró de urgencia al hospital, paro cardíaco supongo…digo “supongo” porque hasta el día de hoy estoy esperando que el médico que la atendió salga al pasillo a darme el parte médico sobre la situación de mi madre, hasta el día de hoy estoy esperando a que el médico salga al pasillo a decirme “cumplimos con el protocolo que estos casos ameritan pero lamentablemente la paciente no respondió a ninguno de los estímulos y falleció”, estuvimos una hora esperando en el pasillo hasta que el “doctor” salió y dijo “entró sin signos vitales”, tras esto nos dice “esperen un rato y los dejamos pasar”…nosotros en nuestra ingenuidad pensamos “la reanimaron” (que es lo que creo se hace con un paciente en el shock room) la estabilizaron y cuando esté acomodada en internación nos dejarán pasar…pero pasó otra hora y ninguna noticia.

Cuando veo llegar al hospital el vehículo de servicios sociales de la cooperativa ahí me cayó la ficha de que mi madre estaba muerta…y el “doctor” seguía atendiendo a sus pacientes en el consultorio del hospital (supongo, porque no lo vi mas), a pesar de que reclamé varias veces por su presencia nunca llegó, el personal me decía que “ya viene…cuando se desocupe viene”, pero nunca vino, nunca el doctor me comunicó la muerte de mi madre, esto va a quedar en el anecdotario de las historias raras de un pueblo chico, algún día mis nietos o uno de esos historiadores de pueblo va a contar esto como algo risueño, o cómico, la historia de aquel tipo que se le murió la madre y el sepulturero fue el encargado de darle la noticia, cuando venía a buscar a la difunta.

Tal vez este doctor (que no se de donde vino) en su lugar de origen esté acostumbrado a que las personas enfermas son un legajo, o un arancel, o un numero…o capáz que durante su carrera de medicina no le enseñaron la materia “humanismo” o la que enseña el sentido común, lo que si se es que yo no quiero un medico así para mi familia, podrá ser un buen profesional…eso no lo se, pero no te podés mandar una macana como esta y no hacerte cargo…por lo menos da la cara, pedí disculpas y reconocé el error…no puede ser que uno tenga que enterase adentro del hospital que su madre se murió porque el sepulturero le vino a dar el pésame…si esta es la jerarquización que le están dando al hospital entonces empecemos a maldecir la modernidad.

Y que esto no se mal interprete, esto no es una denuncia, no hay nada atrás de esto, quise contar lo que me pasó a mi para que se sepa, y ahora que se supo no quiero tampoco que nadie me venga a preguntar nada…ya lo dije todo y no hay nada mas que pueda agregar, cada cual hará lo que le compete…o no, pero eso no es tema mio.

Gracias a todos………..menos a uno.

Marcelo Gisler