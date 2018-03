Liga Regional de Fútbol en infantiles

Debido a la lluvia, sólo en forma parcial se desarrolló este sábado la primera fecha del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El agua caída obligó a suspender los enfrentamientos Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad (zona “A”), Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A” y Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé (zona “B”).

Cabe señalar que los clubes que protagonizan el clásico “chico” de Pigüé llegaron a un entendimiento para ponerse al día este domingo a partir de las 11:00.

El detalle de lo acontecido en la programación inaugural es el siguiente:

Zona “A”

Quinta: Boca Juniors 3, Automoto 0 y Peñarol de Pigüé 6, Empleados de Comercio 1. Suspendido: Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad. Libres: Club Sarmiento, San Martín de Saavedra e Independiente.

Sexta: Boca Juniors 1, Automoto 1 y Peñarol de Pigüé 6, Empleados de Comercio 0. Suspendido: Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad. Libres: Club Sarmiento, El Progreso e Independiente.

Séptima: Boca Juniors 0, Automoto 0; Deportivo Sarmiento “B” 2, Independiente 1 y Peñarol de Pigüé 3, Empleados de Comercio 1. Libres: Club Sarmiento “A” y San Martín de Saavedra.

Octava: El Progreso 5, San Martín de Saavedra 0; Boca Juniors 0, Automoto 1 y Deportivo Sarmiento “B” 2, Independiente 1. Suspendido: Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad. Libres: Club Sarmiento “A” y Peñarol de Pigüé.

Zona “B”

Quinta: Atlético Huanguelén 1, Racing Club 4 y Blanco y Negro 0, Tiro Federal de Puan 0. Suspendido: Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento. Libres: Deportivo Argentino y San Martín de Carhué.

Sexta: Atlético Huanguelén 1, Racing Club 4 y Blanco y Negro 8, Tiro Federal de Puan 0. Postergado para este domingo: Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé. Suspendido: Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento. Libre: San Martín de Carhué.

Séptima: Atlético Huanguelén 2, Racing Club 2 y San Martín de Carhué 2, Club Sarmiento “B” 1. Postergado para este domingo: Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé. Suspendido: Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A”. Libre: Blanco y Negro.

Octava: Atlético Huanguelén 3, Racing Club 2; Blanco y Negro 1, Tiro Federal de Puan 2 y San Martín de Carhué 2, Club Sarmiento “B” 0. Postergado para este domingo: Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé. Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

Próxima fecha

El sábado que viene será el turno de la segunda fecha, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Empleados de Comercio vs. Deportivo Sarmiento “B” (7ª); Independiente vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Club Sarmiento “A” (7ª y 8ª) y Automoto vs. El Progreso (6ª y 8ª). Libre: Peñarol (Pigüé).

Zona “B”: San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Blanco y Negro (7ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Unión Pigüé (6ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) y Deportivo Sarmiento “A” vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Claudio Meier/Nuevo Dia