La Cooperativa Eléctrica dejará el mantenimiento del alumbrado público

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist, pone en conocimiento de los ciudadanos que pese al esfuerzo realizado para continuar prestando el servicio de mantenimiento y reposición del alumbrado público por parte de la cooperativa, no ha logrado arribar a un acuerdo con el Municipio de Tornquist, ello en la medida que se nos ofrece el mismo precio y se nos requieren más prestaciones.

Es oportuno aclarar que la decisión de no aceptar el ofrecimiento radica en el incremento de costos, tanto de materiales como de salarios del personal afectado a tal tarea.

En el entendimiento que lo convenido no debe resultar perjudicial para ninguna de las partes, no ha podido renovarse el contrato que veníamos celebrando año tras año, por lo cual la prestación del servicio de reposición y mantenimiento de alumbrado público ya no estará a cargo de esta entidad.