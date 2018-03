Bordoni confirmó que el municipio se hará cargo del mantenimiento del alumbrado público

Mediante una conferencia de prensa desarrollada este lunes por la tarde en su despacho, el intendente municipal, Sergio Bordoni, anunció que el municipio se hará cargo del mantenimiento del alumbrado público a partir del 1 de abril.

La novedad surgió luego de que se confirmara que no se renovará el convenio de la comuna con la Cooperativa Eléctrica de Tornquist (CELT), mediante en el que ésta prestaba dicho servicio.

“Para renovar el contrato, le hicimos una oferta al Consejo de Administración de la CELT, pero no le cerraban los números y a nosotros no nos convenían. Es por ello que hemos tomado la decisión de mantener el servicio por nuestros medios, para lo que compraremos una hidrogrúa y dispondremos de personal municipal para dicha tarea”, indicó.

Asimismo, tras las declaraciones de Silvia Diez en la mañana de este lunes en FM de la Ciudad 99.5 y Noticias Tornquist, aseguró que “no se aclaró que los $74.000 mensuales que nos costaba el servicio eran más IVA, por lo que estábamos abonando un total de casi $87.000 por sólo el cambio de luminarias. Lo que pretendía la CELT para el nuevo contrato se iba a $99.500 mensuales”.

“Se dijo también que estábamos agregándole un trabajo más que era la poda sobre el cableado, pero no dijeron la plata que pedían por esa tarea, que eran otros $38.000 por mes más IVA. O sea que si sumamos los dos montos se nos iban a $145.000 mensuales”, señaló.

“Cabe aclarar que el servicio se prestaba Tornquist, Villa ventana y La Gruta, y no en Chasicó como se había dicho, donde se hace cargo la cooperativa de allá, la igual que en Sierra de la Ventana y Saldungaray”, dijo.

Ahora, para comenzar a prestar el servicio, el jefe comunal comentó que “invertiremos cerca de $700.000 en una grúa, que amortizaremos en nueve meses”. “En materiales (luminarias, cables, respuestos), dicho por la misma cooperativa, el gasto mensual es de $18.000, que sería el gasto que vamos a tener nosotros. Bajaríamos unos $120.000 por mes y para el municipio es muchísima plata”, manifestó.

La inversión, según dijo Bordoni, saldrá de la misma fuente que estaba destinada a abonar el sentido, que pasará de fondo de gasto corriente a fondo de inversión.

“Cada vez que nosotros tengamos que cambiar una luminaria, la cooperativa tendrá la obligación de desenergizar el sector en el que se trabaje –aclaró- porque ellos seguirán con el mantenimiento de la red”.

El intendente consideró que “acá no hay que enojarse con nadie, los números son los que mandan, tenemos que achicar gastos y mejorar el servicio. Es una decisión política pero no caprichosa, aun los $90.000 pesos que le habíamos ofrecido para este año me parecían elevados. Si no lo podemos hacer, buscaremos algo o lo privatizaremos de vuelta”.

Por otra parte, Bordoni se refirió a Servicios Sociales, en el que también existen discrepancias entre el municipio y la CELT. “Es un tema puntual que también estamos tratando, hay gente que queda afuera del servicio y dieron de baja a carenciados por los que se pagaba. Espero que lo revean y no me obliguen a hacer algo distinto también ahí”, disparó.

“Muchos abuelos que están en hogares de ancianos se quedan afuera del servicio social. Desde la cooperativa nos dijeron que cambiaron las leyes y la forma y que antes se hacía mal, pero habrá que reverlo y llegar a un buen puerto, porque hay mucha gente que lo necesita y no lo puede pagar. La idea no es competir, sino dar soluciones a la gente que es carenciada, para eso estoy en funciones”, sostuvo.

Por último, informó que a partir del 1 de abril el número de reclamos tanto para alumbrado público como otro tipo de solicitudes, será el del municipio, 4941075, donde comenzará a funcionar un centro de monitoreo las 24 hs.

También los reclamos se podrán hacer via web o a través de la app Tornquist Reclamos.

Nota completa (17 minutos):