Docentes realizaron una ‘Marcha de antorchas’ en defensa de la escuela pública

En la noche de este jueves, docentes de nuestra ciudad y de localidades del distrito realizaron una ‘Marcha de antorchas’ en defensa de la escuela pública. La movilización se inició en la Escuela Secundaria Nº 1, siguió hacia la Escuela Primaria Nº 1 y finalizó en la Unidad Académica ‘Ernesto Tornquist’.

Impulsada por los gremios docentes UDOCBA, SUTEBA y FEB, los educadores expresaron su rechazo a la nueva oferta salarial del Gobierno Provincial, al cierre de cursos y del bachillerato de adultos, a la reforma del sistema jubilatorio y a las obras inconclusas, entre otros reclamos.

“Está en jaque nuestro sistema jubilatorio. En infraestructura, la Provincia está subejecutando fondos, hay escuelas que no han podido iniciar las clases porque las obras no se han terminada, como en Villa Ventana que están en forma precaria en un lugar prestado y hace dos años la obra del nuevo edificio está parada”, expresó Fernando Caffieri, referente de SUTEBA en el distrito.

“Estamos en una paritaria –continuó- en la que después de cinco reuniones nos siguen haciendo la misma oferta salarial, nos ofrecen un magro 15% que está por debajo de todos los pronósticos inflacionarios. Ya hoy el primer tramo de 5% que nos quieren dar quedó atrás de la inflación, y esto sin cláusula gatillo. Nos ofrecen cosas irrisorias como el presentismo, que lo podríamos discutir si tuviéramos un salario que no dependiera de cada centavo que nos ofrecen, entonces el presentismo termina siendo coercitivo y va en contra del derecho a la huelga y la protesta”.

Caffieri aseguró además que “hay serios problemas en muchas escuelas del distrito con el cese de profesores no docentes, cuyas vacantes quedaron sin cubrir”. “Hay muchos pibes que hoy no tienen a sus profesores porque en el listado no hay suficiente cantidad de docentes como para cubrirlos”, indicó.

Por último, manifestó que “hace dos años la gobernadora María Eugenia Vidal nos decía que nosotros (los docentes) teníamos que ganar $40.000, lo que significaría un 260% de aumento, y ahora nos ofrecen el 15%”.

Fernando Caffieri