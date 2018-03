Parte de prensa policial

En horas de la tarde del día de ayer fue requerida la presencia policial por el supuesto hecho, constituido el personal policial en la intersección de las calles 25 de Mayo y 12 de Octubre, se comprobó que dos menores del sexo masculino oriundos de Saldungaray de los que por razones legales no trascienden sus datos personales, luego de comprar elementos en un kiosco céntrico, se dirigen a la citada intersección a los fines de abordar la combi que los llevaría a su domicilio; es así que a una cuadra y media de distancia ven la combi parada y pensado que ya partía, corrieron hasta el lugar para no perderla; en tanto que la menor que iba en el mismo sentido interpreto que la seguían a ella, pero no era así. Que los jóvenes fueron identificados debidamente, no registrando los mismos ningún antecedente, siendo que también se certificó que ya tenían el lugar en la combi, la que finalmente los deja en su domicilio en la vecina localidad.