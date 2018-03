Comenzó semana santa luego de la celebración del domingo de Ramos

“Esta semana no es un tiempo de descanso ni de vacaciones, sino de reflexión y mirada interior. Estos días llaman a fortalecer el espíritu y la relación familiar. No obstante, uno tiene que respetar a las personas que no lo viven desde la fe”, dijo el Padre Norberto López, nuestro cura párroco en el inicio de la semana santa antes de la bendición de los ramos.

La celebración tuvo lugar durante la mañana de este domingo en un día soleado y luego con la misa celebrada en el templo que estuvo colmado.

Familias con sus hijos llevaron los ramilletes de olivo para recibir la bendición correspondiente.

El sacerdote aseguró que este año la celebración se da en el marco de la discusión por la despenalización del aborto. “Esta Semana Santa tiene una fuerte connotación de vida, se está discutiendo con esta andanada de preocupación repentina de dialogar sobre algo, sobre todo cuando el proyecto es atentar contra la vida, que es el primer derecho natural”, expresó al respecto.

Lunes, martes y miércoles se hará el rezo del via crucis, en un clima de meditación y reflexión, tratando de dar esa mirada interior para dar el paso de la vida chata, deprimida y triste a la vida de la pascua”, añadió.

Asimismo, el martes López también participará de la Misa Crismal, “que es el momento en el cual los sacerdotes con el obispo renovamos nuestro compromiso sacerdotal”.

“El jueves es jornada de Triduo Pascual, con la misa de la cena del señor, el lavatorio de los pies y la adoración a Jesús durante toda la noche.

Luego llegará el viernes de adoración y a partir de las 15 hs se hará el rezo de la coronilla de la misericordia, mientras que a las 15.30 hs estará la celebración la Pasión del señor. A las 17.30 hs, en tanto, tendrá lugar el viacrucis en el Calvario.

El sábado, en tanto, a las 20 hs se llevará a cabo la Vigilia Pascual y el domingo a partir de las 10 hs se realizará la misa de Resurección en la Parroquia Santa Rosa de Lima.

“Deseo una transformación especialmente para nuestro país y nuestra comunidad, necesitamos mucho de la gracia de la pascua, pasar de los enfrentamientos, los odios y la soberbia a formar una común unidad de fe y amor. Que Jesús toque nuestros corazones y especialmente el de nuestros legisladores, que su preocupación sea defender la vida como el primer don natural” Dijo el padre Norberto Lopez.