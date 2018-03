Liga Regional de Fútbol (Inferiores)

Pese a la lluvia que se registró cuando las acciones ya estaban en marcha (en algunos casos fue incesante), los chicos se fueron felices por haber protagonizado un nuevo capítulo, el tercero del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Algunas descargas eléctricas aisladas obligaron este sábado a la interrupción momentánea del juego en varias canchas y en la de El Progreso de Pueblo Santa María, sumado a la lluvia que no cesó y que dejó en mal estado la cancha, obligó a la suspensión del partido de 6ª ante San Martín de Santa Trinidad cuando sólo transcurrían 5 minutos del primer tiempo.

La programación tuvo como atractivo la realización del clásico de Puan donde quedaron a mano. Tiro Federal goleó 5 a 2 en 5ª, mientras Puan F. Club hizo lo propio por 10 a 0 en 6ª.

Los resultados generales de la programación son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Club Sarmiento 5, Automoto 0; Boca Juniors 3, Independiente 1 y Unión de Tornquist 2, Empleados de Comercio 4. Libres: San Martín de Saavedra, Peñarol de Pigüé y San Martín de Santa Trinidad.

Sexta: Club Sarmiento 3, Automoto 0; Boca Juniors 3, Independiente 2; Unión de Tornquist 4, Empleados de Comercio 1 y El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad suspendido a los 5mPT (0-0). Libre: Peñarol de Pigüé.

Séptima: Club Sarmiento “A” 2, Automoto 1; Boca Juniors 1, Independiente 0; Unión de Tornquist 2, Empleados de Comercio 5 y Deportivo Sarmiento “B” 1, Peñarol de Pigüé 2. Libres: San Martín de Saavedra y San Martín de Santa Trinidad.

Octava: Club Sarmiento “A” 0, Automoto 4; El Progreso 1, San Martín de Santa Trinidad 2; Boca Juniors 1, Independiente 0 y Deportivo Sarmiento “B” 2, Peñarol de Pigüé 0. Libres: San Martín de Saavedra y Unión de Tornquist.

Zona “B”

Quinta: Atlético Huanguelén 6, Deportivo Sarmiento 2; Racing Club 4, Deportivo Argentino 0; Puan F. Club 2, Tiro Federal de Puan 5 y Blanco y Negro 3, San Martín de Carhué 3.

Sexta: Atlético Huanguelén 2, Deportivo Sarmiento 0; Racing Club 5, Deportivo Argentino 1; Puan F. Club 10, Tiro Federal de Puan 0 y Blanco y Negro 0, San Martín de Carhué 1. Libre: Unión Pigüé.

Séptima: Atlético Huanguelén 5, Deportivo Sarmiento “A” 0; Racing Club 5, Deportivo Argentino 2; Unión Pigüé 1, Club Sarmiento “B” 0 y Blanco y Negro 0, San Martín de Carhué 3. Libre: Puan F. Club.

Octava: Atlético Huanguelén 5, Deportivo Sarmiento “A” 1; Racing Club 0, Deportivo Argentino 2; Unión Pigüé 0, Club Sarmiento “B” 2 y Blanco y Negro 3, San Martín de Carhué 1. Libre: Tiro Federal de Puan.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la cuarta fecha, con los siguientes enfrentamientos:

Zona “A”: Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Boca Juniors (5ª, 6ª y 7ª); Independiente vs. El Progreso (6ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Sarmiento “B”.

Zona “B”: Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Puan F. Club (7ª); Tiro Federal de Puan vs. Racing Club (5ª, 6ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

De la jornada inaugural están pendientes Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), de la zona “A”, y Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 7ª), de la zona “B”.

De la 3ª fecha quedó suspendido a los 5m del PT el partido de 6ª entre El Progreso y San Martín de Santa Trinidad con el resultado 0-0, en el marco de la zona “A”.

Claudio Meier/Nuevo Dia

