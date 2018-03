Reunión de la liga de fútbol

Boca Juniors y Deportivo Sarmiento llegaron a un acuerdo para adelantar el sábado próximo su compromiso correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, según quedó confirmado este lunes en la reunión semanal del consejo directivo que preside Ernesto Palenzona.

En anticipo a desarrollarse en el estadio “Rubén Segui” del club auriazul tiene la finalidad de permitirle a los jugadores y cuerpos técnicos de ambos clubes compartir con sus familiares el Domingo de Pascua. El preliminar de Reserva se iniciará a las 14:00 y el encuentro de Primera división se pondrá en marcha a las 16:00.

En tanto, en la sesión liguista quedó refrendado el acuerdo al que arribaron la semana pasada Unión de Tornquist y San Martín de Carhué para cambiar la localía (confrontarán en el estadio “Juan José Bolletta”) y adelantar este miércoles el choque por la tercera programación. Se medirán a las 19:30 en Reserva y a las 21:30 en Primera.

Esto responde a que el próximo fin de semana Unión visitará a Estudiantes de Olavarría en la revancha de los cuartos de final del Ascenso Interprovincial correspondiente al Torneo Federal “C” que organiza el Consejo Federal de la AFA.

Por otro lado, Tiro Federal de Villa Belgrano envió una nota a la Liga en la que solicita la modificación de la fecha del partido a disputarse el domingo 8 de abril y la autorización correspondiente para que se juegue el sábado 7, en virtud que este último día festejará su 75 aniversario.

La respuesta de la mesa ejecutiva es que a tales efectos tendrá que llegar a un entendimiento con su rival de turno, que si no hay suspensión el próximo fin de semana sería San Martín de Santa Trinidad.

Divisiones inferiores

Este jueves habrá actividad por el torneo Apertura de divisiones inferiores. Por un lado Unión de Tornquist y San Martín de Santa Trinidad disputarán el enfrentamiento que tienen pendiente de la primera fecha y que oportunamente debió suspenderse por la lluvia.

Por otra parte, se adelantarán confrontaciones correspondientes a la cuarta fecha: Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén (desde las 11:00), Independiente vs. El Progreso (11:00) y Empleados de Comercio vs. Boca Juniors (12:00).

En tanto, Tiro Federal de Puan y Racing acordaron cambiar el sábado la condición de local debido a la colocación del sistema de riego en la cancha del “tártaro”, razón por la cual jugarán en Carhué.

El consejo directivo que preside Ernesto Palenzona dispuso que el partido de 6ª entre El Progreso y San Martín (ST) que debió suspenderse a los 5 minutos del primer tiempo por la tormenta eléctrica y la lluvia se dispute el lunes 2 de abril (feriado nacional), salvo que las entidades lleguen a un acuerdo para adelantar y sin que interfiera en el normal desarrollo del certamen.

Cabe señalar que lo propio resolvió la semana pasada con la confrontación cancelada en la jornada inaugural entre Puan F. Club y Deportivo Sarmiento “A”.

Claudio Meier