Se viene una Semana Santa con 100% de ocupación en la Comarca

Nuestro distrito se prepara para recibir la Semana Santa, el momento de mayor afluencia de turistas que tiene la comarca en todo el año.

Es así que, según indicó la Secretaria de Turismo, Susana Dos Santos, “ya estamos con un 100% de ocupación hotelera y de alojamientos, y, al estar todas las oficinas en línea, cuando se cae alguna reserva inmediatamente se ocupa”.

“Es un fin de semana histórico que este año tiene la particularidad de que son cinco días que están cubiertos”, añadió.

En Sierra de la Ventana y Villa Ventana, “los hospedajes están todos ocupados desde hace 15 días; únicamente quedaban algunas plazas por cubrir en Saldungaray que ya fueron reservadas y solo hay un 2% disponible en Tornquist”.

Al respecto, Dos Santos señaló que quienes tengan alojamientos para ocupar, se comuniquen con la Secretaría de Turismo y los propongan.

En cuanto a actividades, informó que hay diferentes propuestas en el Parque Provincial, el Ex Club Hotel de la Ventana, Villa Ventana, en el Centro Cultural de Sierra y en Villa La Arcadia, donde habrá cartas de artesanos, además de lo propuesto por los privados.

Más adelante, la funcionaria se refirió a uno de los temas de mayor interés de los turistas: los precios. “Uno de los reclamos durante toda la temporada ha sido los precios elevados y la falta de tarjeta de crédito y débito”.

“Que la gente se haya quedado menos días porque un alojamiento no le toma tarjeta no puede pasar, si queremos generar trabajo tenemos que aceptar las reglas que impone el mercado. La moneda que ese usa es el plástico y que haya carteles que digan ‘solo se acepta efectivo’ no ayuda a componer un sector”, manifestó.

Por último, Dos Santos le dejó un mensaje a los prestadores y a todos los que habitan el distrito: “Pido que prestemos servicio, que informemos, cada uno desde su puesto de trabajo debe convertirse en un informante, el turista se tiene que ir feliz de la comarca”.

