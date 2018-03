Divisiones inferiores: Unión jugó sus partidos pendientes

Con tres adelantos se puso en marcha este jueves, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, la cuarta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores.

En la zona “A” confrontaron Empleados de Comercio y Boca Juniors, con victorias del club suarense 4-2 en 5ª y 4-0 en 6ª, mientras el de Guaminí se impuso 2 a 1 en 7ª.

En Pueblo San José se disputó el clásico de las colonias, donde Independiente y El Progreso quedaron a mano, dado que en 6ª ganó el local por 2 a 1 y en 8ª el visitante por 4 a 2.

En la zona “B”, en tanto, Blanco y Negro y Atlético Huanguelén repartieron triunfos en el Parque Alberdi. El club albinegro se impuso 2 a 1 en 5ª y 4 a 0 en 6ª, mientras el albiverde hizo lo propio por 2 a 0 en 7ª y 5 a 0 en 8ª.

La programación se completa el sábado, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona “A”: Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00); San Martín de Santa Trinidad vs. Club Sarmiento “A” en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00) y Automoto vs. San Martín de Saavedra en 8ª, 7ª y 5ª (13:00, en cancha de Unión Pigüé). Libres: Independiente en 5ª y 7ª, Automoto en 6ª, Deportivo Sarmiento en 7ª y 8ª y Boca Juniors en 8ª.

Zona “B”: San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé en 8ª, 7ª y 6ª (13:00); Club Sarmiento “B” vs. Puan F. Club en 7ª (15:00); Racing Club vs. Tiro Federal de Puan en 8ª, 6ª y 5ª (12:00) y Deportivo Argentino vs. Deportivo Sarmiento “A” en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (12:00). Libres: San Martín de Carhué en 5ª, Puan F. Club en 5ª y 6ª, Racing Club en 7ª y Club Sarmiento “B” en 8ª.

PARTIDOS PENDIENTES

Por otra parte, este jueves Unión de Tornquist y San Martín de Santa Trinidad disputaron el enfrentamiento que adeudaban de la primera fecha.

El club dueño de casa venció por 6 a 0 en 6ª y por 4 a 1 en 7ª, mientras el de la Colonia 1 por 3 a 0 en 8ª y por 2 a 1 en 5ª.

El consejo directivo programó para el lunes que viene otras dos confrontaciones. Por un lado Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento “A” en 7ª, 6ª y 5ª (13:00), pendiente de la primera fecha y El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad en 6ª (14:00), adeudado de la 3ª fecha.

Si bien los clubes se demoraron en notificar el acuerdo al que habían llegado para jugar el martes 3 a las 19:00, es demasiada exigencia para los chicos de San Martín jugar tres compromisos en apenas 5 días, por lo cual nos parece atinado que haya flexibilidad de parte de la mesa ejecutiva de la Liga, máxime la voluntad manifiesta de ponerse al día.

Claudio Meier – Nuevo Día