Recientemente la comunidad de San Andrés de la Sierra realizó una denuncia en el municipio debido al incumplimiento de la ordenanza 2725/15 la cual regula la aplicación de Agroquímicos en toda la comarca.

Dicha ordenanza expresa claramente no solo las distancias de seguridad que deben cumplir los productores hacia los centros poblados, sino también los pasos administrativos previos a la aplicación del producto en el suelo y las autoridades gubernamentales que deben aprobar dichas prácticas. En resumen, la norma no deja lugar a falsas interpretaciones.

El uso indebido y la irresponsabilidad por parte de productores han traído consecuencias nefastas para las poblaciones. Tal es el caso de Dique Chico, Córdoba, donde los niños del lugar tienen dañado el material genético tres veces por encima de lo normal, incrementándose así el riesgo de contraer cáncer.

Estos daños parecen importar poco a los productores y aplicadores, ya que en el caso de San Andrés, este jueves 29 de marzo, el campo lindante perteneciente a la Estancia Funke ha realizado una aplicación por la tarde, lo cual obligó a residentes y turistas, tener que abandonar el barrio por estar “irrespirable”. No solo se han violado los perímetros de aplicación, sino que además no se respetó la deriva del viento, el cual introdujo el producto al barrio.

Esperamos que las autoridades municipales estén a la altura de la gravedad de estos hechos y que pongan fin a la impunidad de productores y aplicadores que no solo incumplen sistemáticamente la ley, sino también desconocen la autoridad al no informar debidamente y con antelación las tareas de aplicación. Los habitantes de Dique Chico utilizan una consigna que nos parece oportuna citarla: “tus negocios no valen nuestras vidas”.

Sociedad de Fomento de San Andres de la Sierra