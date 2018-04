Centro de Educadores informó el rechazo a propuesta del gobierno

La FEB, junto a los demás gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), rechazó una nueva propuesta del Gobierno bonaerense por tratarse, en la práctica, de los mismo números que ya fueron desestimados en Paritarias anteriores.

“No estamos dispuestos a aceptar cifras en negro, que no perciben los jubilados y que no se tienen en cuenta al momento del cálculo del aguinaldo”, sostuvo la presidente de la FEB, Mirta Petrocini y aseguró que “aceptar una propuesta de este tipo es condenar a más de la mitad de los docentes a seguir viviendo por debajo de la línea de la pobreza y no estamos dispuestos a eso”.

La oferta del Gobierno volvió a incluir un 15% de incremento en 3 cuotas (7% en enero, 4% en mayo y 4% en septiembre), un plus por presentismo de hasta $6000 anuales, otro plus de $3000 anuales por capacitación y una nueva cifra de $2520 anuales en concepto de material didáctico.

Asimismo, Petrocini confirmó la realización del paro y la movilización prevista para el día jueves 5 de abril, en la ciudad de La Plata, en conjunto con todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

