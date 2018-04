Cruces en el HCD sobre las guardias médicas en el Hospital Municipal

Durante su alocución en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Sergio Bordoni aseguró que el Secretario de Salud, Dr. Jorge Ferraro, “se está haciendo cargo de todas las guardias que médicos de Tornquist están dejando colgadas”.

A raíz de las declaraciones, la concejala de Cumplir, Laura Rosatelli, consideró que “si bien no hemos recibido quejas de la atención, no vemos que sea viva un buen clima en el hospital”. “Si uno no trabaja bien o no está cómodo, no puede realizar bien su labor, por eso creo que habría que ver bien el por qué la actitud de los médicos de abandonar una guardia”.

En tanto, el presidente del HCD, Gustavo Moroncini, sostuvo que “como hay cartas documento de por medio, no quise hacer una reunión entre los médicos, los concejales y el Ejecutivo. Realmente a veces uno no sabe cómo tratar a esos médicos que dicen que dejan la guardia porque no están de acuerdo, seamos cautos cuando hablamos”.

“El hospital es una de las cosas que mejor funciona en este momento. Están cubiertas casi todas las necesidades y me he sentido orgullosos cuando te atienden”, añadió.

Asimismo, María Ofelia Skolak afirmó que “el intendente mencionó el equipo de oxigenación del hospital, a mí me tocó estar en dos oportunidades hace poco y el equipo no funcionada, los enfermeros tenían que ir con los tubos”. “Y escuchar hablar de los médicos de esa manera es terrible, porque nos olvidamos que son de nuestro distrito y han dado todo por nuestros vecinos”, señaló.

Respondiendo a lo del equipo de oxigenación del nosocomio, Moroncini dijo que “es una obra que está, habrá que ponerla en marcha si aún no lo está y, si no, lo estará en cualquier momento”. “Era un hospital donde no se podía lavar la ropa, no había un lavadero o una cocina como la gente”, manifestó.

En breve más declaraciones de la sesion inaugural.