Desde el FPV calificaron la gestión de Bordoni como “pésima” y “una de las peores de la historia”

Con duras expresiones, los concejales del Frente para la Victoria Guillermo Löffler, María Ofelia Skolak y Mónica Sagredo respondieron a la alocución del intendente Sergio Bordoni, en la que criticó fuertemente al gobierno de Gustavo Tankels.

“Me da pena escuchar dirigirse así a un intendente en una sesión inaugural; escucharlo decir que ahora cree en la justicia cuando se desestima una denuncia a la cual hemos estado un año haciendo pedidos de informes de los que no tuvimos respuesta, nunca nos pudieron explicar por qué la combi estaba en la municipalidad antes de que se abran los sobres. Por la falta de respuesta, nos vimos obligados a hacer la denuncia”, manifestó Löffler.

Asimismo, aseguró que “no estamos notificados de la denuncia que se hizo sobre la obra de la senda peatonal de Saldungaray, y no creo que los montos que mencionó sean los de la obra; y decirlo públicamente me causa una mala imagen”.

“Hablando de sobreprecios –continuó- compró tierras en 28 millones dólares por hectárea cuando a dos mil metros se vendieron en 2.500 dólares. Las viviendas de Chasicó fueron prometidas en junio del año pasado, y el primer año de gestión se iban a terminar 60 casas en Tornquist, cuando ni siquiera se retomó la construcción de las 20 viviendas del Plan Buenos Aires Hogar”.

“En lugar de hablar de gestión, de mirar el futuro, siempre hablamos mirando para atrás. Estamos tapando la pésima gestión, que lo es por los números, ya que administrativamente cerró el 2017 con un exceso presupuestario de más de 70 millones de pesos”, afirmó.

“Me hubiese gustado escucharlo hablar de las obras prometidas en campaña, que todavía ni siquiera se ve el inicio, como el puente de Villa Ventana y las viviendas. Pero es su forma de ser, siempre va para atrás recodando lo pasado”, expresó por su parte Skolak.

En ese marco, recordó una nota publicada el 14 de abril de 2016 en Noticias Tornquist en la que el Secretario de Gobierno y Hacienda, Ezequiel Gabella, confirmaba la sanción económica del Tribunal de Cuentas (HTC) por $137.000 a Trankels y $51.000 a ella, por la contratación de un abogado para el seguimiento de la causa judicial sobre las tierras del Ex Club Hotel, ya que el municipio contaba con un asesor legal letrado, que era el Dr. Carlos Carriquiry.

La edil confirmó que el HTC, mediante una resolución, dejó sin efecto los cargos económicos contra ambos. “En 2016, ante el dictamen del Tribunal salieron a hablar diciendo que estábamos condenados a pagar, y por eso me hubiese gustado que ahora se leyera esta resolución también, que en otro de sus artículos dice que se debe comunicar la sentencia a la municipalidad para su conocimiento”, indicó.

“Con respecto al tema de salud, el intendente mencionó el equipo de oxigenación, a mí me tocó estar en dos oportunidades hace poco y el equipo no funcionada, los enfermeros tenían que ir con los tubos. Y escuchar hablar de los médicos de esa manera es terrible, porque nos olvidamos que son de nuestro distrito y han dado todo por nuestros vecinos”, añadió.

“La de Bordoni la veo como una de las peores gestiones de la historia en el distrito, porque todo lo que se prometió en campaña no está concretado, solo hay dos o tres obras de mucha importancias que valoro”.

A su turno, Mónica Sagredo consideró “desatinadas las expresiones del intendente cuando dice que escuchan a la gente, nosotros como concejales también somos gente, escuchamos las inquietudes de los vecinos y las transmitimos, por eso muchas veces hay acuerdo y otras no, y por eso pedidos de informe, de los cuales no ha habido respuesta”.

“Sigo viendo como permanentemente volvemos hacia atrás, hablar de lo que nos dejaron. Durante este gobierno municipal siempre se habló de transparencia, de hecho, como herramienta para demostrar esa transparencia, el Secretario de Gobierno, Ezequiel Gabella, presentó un proyecto de ordenanza que fue aprobado en septiembre de 2016 en la que se creaba la sesión informativa del secretario”, expresó.

“La sesión –continuó- debía realizarse bimestralmente, la primera se realizó en noviembre de 2016, en la hubo temas que no pudo responder y por lo que se comprometió a responder por escrito dentro de los siguientes cinco días hábiles; pasó medio año y en junio de 2017 se informa el temario para la siguiente reunión informativa y por unanimidad decidimos que no se realice hasta tanto lleguen por escrito las respuestas que aún no llegaron”.

“Tendríamos que haber tenido cuatro sesiones informativas al menos para demostrar la transparencia en los actos de gobierno, entonces me pregunto dónde está la transparencia cuando el propio secretario de gobierno está incumpliendo la ordenanza que el mismo cumplió”, disparó.

