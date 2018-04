Fuertes cruces en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

Durante la noche de este martes en la sede del Honorable Concejo Deliberante, el Intendente municipal Sergio Bordoni realizó la apertura de sesiones ordinarias.

En su alocución, enumeró las actividades de gobierno realizadas pero hizo fundamentalmente hincapié en la gestión anterior por los presuntos sobre precios en la obra pública.

En referencia a este denuncia presentada en su oportunidad y que avanza en la justicia sobre la bicisenda de Saldungaray, Bordoni indicó que realmente hubo sobreprecio ya que luego del peritaje de la obra se estimó en que el costo era de 710 mil pesos y se pagaron 3 millones ochenta y nueve mil.

También en alusión a otra denuncia que habían presentado integrantes de la banca de Frente para la Victoria el intendente manifestó que la justicia desestimó la misma y no hubo ningún hecho de corrupción en la compra de una combi para traslado de alumnos en Chasicó y en la colocación de las Cámaras de Seguridad en Saldungaray.

El Jefe comunal en otro párrafo le pidió a los concejales de su partido que critiquen a su gobierno al provincial y nacional y no sean obsecuentes porque se deben a la comunidad.

Dejo en claro que no le gustaron los aumentos en las tarifas aplicadas por el gobierno más allá de que la gobernadora tomó una provincia quebrada o Macri un País devastado según indicó aunque se opone al aumento en demasía creyendo que debio ser paulatina la suba. “No se puede arreglar un desbarajuste de 8 años” disparó.

También Bordoni apuntó a una situación que se vive en el Hospital local con médicos locales. Sin dar nombres de los demás profesionales manifestó que el Dr. Jorge Ferraro cubre todas las guardias que no cumplen médicos locales que se oponen a una carga horaria en el nosocomio.

Al ser consultado por nuestro medio indicó Bordoni en relación a la situación del manejo del alumbrado público que hubo una prórroga y hasta el 30 de abril se acordó con la CELT(Cooperativa Elétrica) que seguirá brindando el servicio debido a que se licita el nuevo pliego para adquirir un hidro elevador con personal municipal capacitado que luego se encargará de las tareas para Tornquist, Villa Serrana La Gruta y Villa Ventana.

Loffler indicó que la de Bordoni es una pésima gestión

El Intendente fue espectador de la sesión donde los concejales hicieron uso de la palabra y el que no se hizo esperar fue Guillermo Loffler del FPV que manifestó sentirse mal por la alocución del Intendente “Me da pena escucharlo decir que cree en la justicia donde se desestima una denuncia que hicimos. Pero en referencia a la combi de Chasicó nunca supieron explicar como el vehículo estaba en el corralón municipal cuando los pliegos no se habían abierto y no se sabía quien iba a ganar”.

“Ellos hablan de sobreprecios en la obra pública cuando compraron tierras en 28 mil dolares, a dos mil metros de ahí se vendieron en 2500 dólares”

También Loffler apuntó a las viviendas que no se construyeron y prometieron, dijo. “Están tapando la pésima gestión que cerró con un exceso presupuestario de más de 70 millones de pesos” disparó.

Hubo más palabras durante la noche que ampliaremos en breve.(Se adelantan audios)

