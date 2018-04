Durante su alocución que se extendió por casi 45 minutos y que significó la apertura oficial del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el intendente Sergio Bordoni habló de todo. A continuación, un resumen de lo más destacado de las palabras del jefe comunal, con un repaso de su último año de gestión y duras críticas al gobierno comunal que lo precedió:

“Creo que como están transcurriendo los hechos, estamos muy lejos de ser el peor gobierno de los últimos 14 años, con las falencias que tenemos y con los aumentos tarifarios que han devastado el bolsillo del trabajador. Había un barco sin timón y hoy lo estamos piloteando”.

“Yo trabajo para la gente que más necesita y menos gana. Puedo recibir retos del gobierno provincial y del nacional, pero a mí me eligió el pueblo de Tornquist y yo voy a trabajar para ellos”.

“Por primera vez el distrito cuenta con un plan estratégico, que no es nada menos que brindarle a la comunidad una herramienta para que sepa no solo lo que se hizo sino lo que se va a hacer, y tiene cuatro ejes: desarrollo urbano, desarrollo socio cultural, desarrolló de la salud pública y desarrollo productivo turístico”.

“Hay un déficit de 500 viviendas en Tornquist y lo primero que tuvimos que hacer es salir a comprar tierras. Fuimos el único municipio de toda la provincia capaz de gestionar la compra de tierras, nos costó lágrimas y sudor. Vamos a dotarlas de servicios para que en 2019 hacer las primeras casas”.

“Obviamente hemos llegado a todas las localidades del distrito con obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. En educación, hicimos milagros con el fondo educativo y este año todas las escuelas estaban listas para el inicio escolar, salvo el jardín de Saldungaray que, por un desperfecto, no tenía gas. En Saldungaray este gobierno gestionó una escuela nueva y un SUM para la EES Nº 2 de Sierra; y la prioridad es terminar con el edificio de las escuelas 5 y 21 de Villa Ventana”.

“También hay cosas pequeñas en cuanto a la cultura, como en Chasicó, donde se integró el grupo de teatro municipal que realizó una gira por todo el distrito, lo que nos llena de orgullo. Y allí, en la brevedad vamos a cumplir con una de las promesas en cuanto a la habitacional: la construcción de 17 viviendas, que deseamos que las hagan empresas locales, para lo que dividiremos la obra en tres licitaciones”.

“En Tres Picos, que había sido atendida muy bien por la gestión anterior, fuimos al corazón de la localidad que es el Club Sportman, que se remodeló íntegramente y la gente que se siente muy ilusionada, incluso en lo social donde comenzaron a funcionar la escuela de patín y la de fútbol”.

“En Sierra de la Ventana se están haciendo cosas que no se ven. Con una inversión de 11 millones de pesos se finalizó la obra de los desagües pluviales en la calle Ernesto Tornquist, y ahora vino la etapa inicial de los pluviales para toda la localidad con una inversión de 42 millones de pesos. Son obras de infraestructura que no se ven pero que nos aseguran que Sierra está preparada para crecer, como el sistema de cloacas que va a ser fundamental”.

“En Villa Ventana, a través de una senda peatonal, pudimos comunicar una punta de la localidad con la otra, con dos arterias a la biblioteca y a la unidad sanitaria

“En Tornquist, luego de 25/30 años, ABSA, con una inversión de unos 2,3 millones de pesos, hizo la limpieza de los barros de los piletones de la planta del barrio norte y, por gestiones nuestras, el ex Spar hará la renovación total de la planta depuradora y por fin la gente del norte va a poder tener las ventanas abiertas”.

“Somos uno de los pocos distritos que ha crecido enormemente en población y eso se debe no solo a que la gente elige el lugar para vivir por la tranquilidad, sino porque hemos sabido vender bien nuestra zona, implementando la marca ‘Ventania’. Pero hoy no solo alcanza con tener paisajes, sino implementar tecnología y tener comunicaciones. La cantidad de turistas que vino en Semana Santa fue impensada, nos desbordó”.

“También el turismo se hizo presente en Saldungaray, donde el año pasado inauguramos el viejo Mercado Municipal, un lugar que no solo le da la posibilidad a familias que trabajen en condiciones óptimas, sino también venderle al turismo productos regionales hechos en la localidad y en Sierra”.

“En salud se ha invertido muchísimo dinero y se mejora cada vez la calidad del servicio en el hospital. Instalamos el oxígeno central, se está terminado el laboratorio y la futura sala de oncología. Lo que más resalto de todo esto es que incorporamos un secretario de salud (Dr. Jorge Ferraro) que se está haciendo cargo de todas las guardias que médicos de Tornquist están dejando colgadas”.

“Seguimos incorporando profesionales e invirtiendo a pesar de que el dinero no alcance. Nuestros ejes son educación y salud; con educación vamos a tener mejores líderes, va a elegir mejor la gente, cuando más educados estén mejor van a poder decidir quién los gobierna”.

“TODAVÍA HAY JUECES Y FISCALES QUE NOS HACEN CREER QUE NO TODO ESTÁ PERDIDO”

“En tiempos donde hemos perdido la confianza en la justicia argentina, todavía hay veces que jueces y fiscales que nos hacen creer que no todo está perdido. Hace tiempo atrás este Ejecutivo fue denunciado por un supuesto hecho de corrupción. Los concejales María Ofelia Skolak, Guillermo Löffler, Víctor Antón (mandato cumplido) y Mónica Sagredo estaban convencidos de que habíamos cometido delitos en el proceso de una compra de una combi para Chasicó y en la instalación cámaras de seguridad en Saldungaray. Nuestro asesor legal tuvo acceso al expediente y la denuncia fue desestimada porque no hubo delito”.

“Así como nosotros fuimos a la Fiscalía, la gestión anterior también va a tener que dar explicaciones de una denuncia que este Ejecutivo municipal hizo pública. Se trata de la senda peatonal con iluminación de Saldungaray. La fiscalía contrató un ingeniero, hizo las pericias y el resultado fue exactamente igual a nuestro peritaje: la construcción no tiene el espesor que figuraba en el pliego, no hay malla metálica ni arena ni ladrillo, y hay sobreprecio. Para el perito, la obra tiene un valor de 710.000 pesos y acá se pagaron $3.089.000”.

“Hace días se terminó la repavimentación de la colectora de Av. San Martin de Sierra de la Ventana, iniciada en 2015 y donde decíamos que había sobreprecio. Después de tres años la misma empresa con la misma plata hizo lo que tenía que hacer y 208 metros más. El tiempo a nosotros nos dio la razón porque había sobreprecios”.

“No pidan que en dos años y tres meses un gobierno saque adelante un país que estaba quebrado, con hospitales vacíos y con obras que se inauguraban con el esqueleto. Les pido que cuando recordemos seamos coherentes con lo que decimos”.

“Quiero decirle a los concejales que estamos para trabajar para la gente. A mis ediles, los de Cambiemos, quiero que sean como el intendente, que cuando me equivoco me lo digan, que no tengan miedo de pegarme, pero que también hablen del gobierno nacional y provincial cuando hace mal las cosas; no tenemos que ser obsecuentes, nos debemos a la gente del distrito de Tornquist”.

