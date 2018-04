Fuerte respaldo de los concejales de Cambiemos al intendente municipal

Tras la alocución del intendente Sergio Bordoni, que significó la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, y de la respuesta de los concejales opositores a sus declaraciones, ediles de Cambiemos lo respaldaron.

Desde su banca, Germán de Larena, Noelia Baier, Cristian Raising y Gustavo Moroncini expresaron su apoyo a la actual gestión municipal y le dieron su respaldo en las decisiones.

Germán De Larena

“Convalido todo lo que ha dicho Bordoni en su alocución, representa lo que pensamos respecto a los gobiernos Provincial y Nacional, a lo que se hizo y lo que se falta hacer”.

“En tanto, no concuerdo con algunas cosas dichas por compañeros concejales (de la oposición). En el caso de la compra de la combi lo importante es saber que no hubo perjuicio a la municipalidad; De obras, creo que es lo que más se está haciendo; y considero que la denuncia a la gestión anterior era necesario hacerla saber al pueblo para poder mirar al futuro y ver en qué nos equivocamos”.

“Se señala también la manera de hablar del intendente y en este recinto se dice que la actual es la peor gestión de la historia, lo que me parece desafortunado. Hay déficit y exceso presupuestario, pero lo importante es que sabemos dónde está, lo podemos ver”.

Noelia Baier

“No voy a defender al intendente porque no necesita que lo defienda. Sí voy a decir que debemos dejar que la justicia actué. Respecto a la denuncia que se le hizo al intendente, se desestimó y esa misma estructura judicial analizó la denuncia de la obra de la senda peatonal de Saldungaray y se expidió”.

“En cuanto a las 20 viviendas del barrio Buenos Aires Hogar, la construcción se detuvo para seguir con otra obra en la gestión anterior, y en la actual, al tratar de reanudarse, supimos que se estaban construyendo sobre terrenos que no estaban a nombre del municipio, con lo cual los trámites se demoraron. Pero ahora no falta mucho para que salga nuevamente a licitación”.

“Sobre los que dicen que la de Bordoni ‘es la peor gestión’, quiero recordar que en este concejo en 2016 se votó el cierre de ejercicio 2015 con un exceso presupuestario de 25 millones de pesos, en un año que en teoría económicamente la Argentina estuvo fabulosa”.

“Respecto a las obras que dicen que no se hicieron, el 29 de mayo de 2014, en La Nueva.com, se anuncia la limpieza de la planta depuradora de líquidos cloacales, que se termina haciendo casi cuatro años después y en otra gestión”.

“Qué bueno es poder afirmar en abril de 2018 que estamos haciendo lo mismo que en 2017, año de elecciones, porque para nosotros todos los años son iguales, los problemas de nuestros vecinos no distinguen años electorales, días de semana o feriados; estamos donde nos necesitan, visitamos cada localidad in importar si tiene 30 habitantes o 3mil”.

Cristian Raising

“Sobre la sesión informativa del Secretario de Gobierno mencionada por Mónica Sagredo, me hago cargo porque la ordenanza la hice yo. Con el tiempo me di cuenta que no funcionaba, voy a trabajar para modificarla en ese sentido y que el funcionario siga viniendo al concejo con más tiempo”.

“Por las denuncias no debería enojarse nadie, sino ponerse a disposición de la justicia, que diga si hay o no perjuicio para el municipio y si no cometieron ningún delito, diremos que estábamos equivocados y mejor para la comuna”.

“Voy a insistir en el Código de Ética, cuyo proyecto fue presentado hace un año y medio y muchos concejales, tanto oficialistas como opositores, lo cajonearon. Para mí la transparencia sí es una bandera y por eso voy a insistir para que las declaraciones juradas sean públicas acordes a la política del siglo 21, y espero el acompañamiento de los demás ediles”.

Gustavo Moroncini

“No me gustan algunos tonos de quejas o de malas interpretaciones cuando se refieren al intendente y dicen que es lamentable como habla, no acepto eso. Cada uno habla como puede y como lo siente y creo que en eso nos tenemos que respetar todos”.

“Por todo lo que se habló con respecto a lo que hizo y lo que no, quiero destacar que lo que se está haciendo es de suma importancia para todo el distrito, porque es más que nada corregir muchas cosas y trabajar con lo que se quiere hacer nuevo”.

“Lo de la combi, si estaba en el patio y no se había licitado, no hubo fraude para el municipio y eso es lo que importa”.

“Con respecto al equipo de oxigenación del hospital, es una obra que está, habrá que ponerla en marcha si aún no lo está. Teníamos un nosocomio donde no se podía lavar la ropa, no había un lavadero y una cocina como la gente”.

“Por último, la recisión de contrato con la Cooperativa Eléctrica es una cuestión de números, no se necesitan tantas explicaciones. Si hay un negocio que al municipio no le conviene, el intendente tiene todo el derecho de subcontratar, contratar, volver a hacer un convenio con la cooperativa o no”.