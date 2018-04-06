Se realizó la asamblea del Club de Pesca
EL PASADO 27 DE MARZO DE 2018, SE REALIZO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, DEL CLUB DE PESCA TORNQUIST, DONDE SE APROBO LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2017, ADEMAS SE RENOVO PARCIALMENTE LA COMISION DIRECTIVA QUEDANDO FORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE: MUSSO ALBERTO JOSE
VICE-PRESIDENTE: BIONDI WALTER IGNACIO
SECRETARIO: HASPERT NELSON JAVIER
PRO-SECRETARIO: BALBIANO MARIANO
TESORERO: SPIALTINI MARCELINO ENRIQUE
PRO-TESORERO: HASPERT NICOLAS GASTON
1º VOCAL TITULAR: NAVAS LUIS ALBERTO
2º VOCAL TITULAR: DUPUY EDGARDO CARLOS
3º VOCAL TITULAR: MARTINEZ BACCINI AGUSTIN
4º VOCAL TITULAR: FARIÑA RUBEN
REVISOR CTA.TITULAR: SPINZANTI EDUARDO
REVISOR CTA.SUPLENTE: BORELLI NORBERTO NESTOR
Alberto Musso( Presidente Club de Pesca)