Se realizó la asamblea del Club de Pesca

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EL PASADO 27 DE MARZO DE 2018, SE REALIZO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, DEL CLUB DE PESCA TORNQUIST, DONDE SE APROBO LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL  DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2017, ADEMAS SE RENOVO PARCIALMENTE LA COMISION DIRECTIVA QUEDANDO FORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 

PRESIDENTE: MUSSO ALBERTO JOSE

VICE-PRESIDENTE: BIONDI WALTER IGNACIO

SECRETARIO: HASPERT NELSON JAVIER

PRO-SECRETARIO: BALBIANO MARIANO

TESORERO: SPIALTINI MARCELINO ENRIQUE

PRO-TESORERO: HASPERT NICOLAS GASTON

1º VOCAL TITULAR: NAVAS LUIS ALBERTO

2º VOCAL TITULAR: DUPUY EDGARDO CARLOS

3º VOCAL TITULAR: MARTINEZ BACCINI AGUSTIN

4º VOCAL TITULAR: FARIÑA RUBEN

REVISOR CTA.TITULAR: SPINZANTI EDUARDO

REVISOR CTA.SUPLENTE: BORELLI NORBERTO NESTOR

 

Alberto Musso( Presidente Club de Pesca)

 

 