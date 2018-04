Pasó una nueva jornada del certámen de divisiones inferiores

Con la disputa de la quinta fecha continuó su curso este sábado, en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, el torneo Apertura de divisiones inferiores.

La programación se cumplió de manera parcial, dado que fue suspendido el enfrentamiento entre Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino porque, según adujo el club local, la cancha estaba imposible debido a la lluvia.

A excepción de Boca Juniors, que es el único que lidera en dos categorías (5ª y 6ª de la zona “A”), la punta estaba repartida. Club Sarmiento “A” y Peñarol comparten la cima en 7ª y Automoto manda en 8ª.

En la otra zona, la “B”, Racing lidera en 5ª, Puan F. Club en 6ª, San Martín de Carhué en 7ª y Tiro Federal de Puan en 8ª.

Los resultados registrados en la tarde sabatina son los siguientes:

Zona “A”

-Quinta: San Martín de Santa Trinidad 5, San Martín de Saavedra 0; Club Sarmiento 3, Independiente 0 y Boca Juniors 2, Peñarol de Pigüé 1. Libres: Automoto, Empleados de Comercio y Unión de Tornquist.

-Sexta: Club Sarmiento 7, Independiente 0; El Progreso 0, Empleados de Comercio 1 y Boca Juniors 1, Peñarol de Pigüé 0. Libres: Automoto, San Martín de Santa Trinidad y Unión de Tornquist.

-Séptima: San Martín de Santa Trinidad 5, San Martín de Saavedra 0; Club Sarmiento “A” 7, Independiente 0; Boca Juniors 0, Peñarol de Pigüé 2 y Unión de Tornquist 5, Deportivo Sarmiento “B” 3. Libres: Automoto y Empleados de Comercio.

-Octava: San Martín de Santa Trinidad 1, San Martín de Saavedra 1; Club Sarmiento “A” 2, Independiente 0; Boca Juniors 4, Peñarol de Pigüé 0 y Unión de Tornquist 0, Deportivo Sarmiento “B” 2. Libres: Automoto y El Progreso.

Zona “B”

-Quinta: Deportivo Sarmiento 2, Tiro Federal de Puan 6 y Puan F. Club 1, San Martín de Carhué 5. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Deportivo Argentino. Libres: Racing Club y Blanco y Negro.

-Sexta: Deportivo Sarmiento 6, Tiro Federal de Puan 0; Puan F. Club 3, San Martín de Carhué 0 y Unión Pigüé 0, Blanco y Negro 6. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Deportivo Argentino, Libre: Racing Club.

-Séptima: Racing Club 3, Club Sarmiento “B” 0; Puan F. Club 0, San Martín de Carhué 4 y Unión Pigüé 0, Blanco y Negro 4. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Deportivo Argentino Libre: Deportivo Sarmiento “A”.

-Octava: Deportivo Sarmiento “A” 0, Tiro Federal de Puan 1; Racing Club 2, Club Sarmiento “B” 0 y Unión Pigüé 1, Blanco y Negro 3. Suspendido: Atlético Huanguelén vs. Deportivo Argentino Libre: San Martín de Carhué.

Próxima fecha

El próximo sábado se disputará la sexta fecha, con los siguientes enfrentamientos:

Zona “A”: Deportivo Sarmiento “B” vs. Boca Juniors (7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. El Progreso (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª y 7ª); Independiente vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Santa Trinidad vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión (Tornquist)

Zona “B”: Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén (6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª); San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “B” vs. Deportivo Sarmiento “A” (7ª y 8ª) y Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª y 8ª).

Partidos pendientes

Atlético Huanguelén y Deportivo Argentino tienen pendientes sus partidos de 5ª, 6ª, 7ª y 8ª correspondiente a la quinta fecha de la zona “B”.

Claudio Meier – Nuevo Día